〈ETF大講堂〉今年市場的大亮點：低波動率ETF

傳統上來說，低波動率 ETF 通常並非被設計來獲得較高的報酬率，畢竟，相對於其他更高風險的投資，低波動性的商品比較難獲取較高的超額報酬。然而，真的是這樣嗎？

事實上，今年低波動性的的美國股票 ETF 相對於標準普爾 500 指數，是有著豐厚回報，並在過程中吸引了大量資產。

目前市場上有 27 種低波動性的 ETF，而針對美國大盤股票方面主要集中在兩個受歡迎的基金：iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF(USMV) 和 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF(SPLV)。

這兩檔 ETF 的總資產約為 400 億美元，並仍在繼續成長當中。今年到目前為止，已經吸引了 70 億美元的淨流入。考量到所有美股 ETF 在今年前五個月流入的淨流入為 140 億美元，這是一個很大的數字。

在今年，有鑑於全球經濟成長放緩、貿易戰持續加劇、英國脫歐和利率前景預測等，ETF 投資者更關注於低風險的投資主題。在更加謹慎環境下，低波動性 ETF 表現良好。如下圖所示，USMV 和 SPLV 的表現皆優於標準普爾 500 指數。

藍：SPLV 黑：USMV 紅：SPY 圖片來源：StockChart

USMV 是幾檔美國波動率最低的 ETF 之一，投資組合是相當廣泛，旗下共涵蓋了擁有 200 多檔股票。與 SPLV 不同，USMV 不追求最低的波動率，但是在組合方面同時考量股票之間的相關性。

FactSet 的 ETF 研究主管 Elisabeth Kashner 表示：「USMV 專注於建立較小波動性的組合。但同時它也致力於優化低波動性的投資組合，因此其中也可能包含波動性較高但與其他負相關的股票。」

相比之下，SPLV 則是更純粹的低波動率 ETF，從標準普爾 500 指數中選擇最低波動性的 100 支股票，並根據波動性對其進行加權，於每季重新權衡。

舉例來說，SPLV 目前主要配置在公用事業股票，在投資組合中約佔 23%，相比之下，USMV 在公用事業股票權重僅佔投資組合的 8%。

SPLV 和 USMV 的投資組合配置 (圖片：etf.com)

不過有趣的是，儘管兩者存在這些差異，但仍許多相似和重疊之處。

根據 FactSet 的數據顯示，大約 75% 的 SPLV 持股也可以在 USMV 的投資組合中找到。而且在這兩檔基金的前十大持股約佔整體組合的 11-15%，儘管 USMV 的投資組合更為龐大。更重要的是，USMV 和 SPLV 的β值 (Beta) 均為 0.7 左右，意味著儘管兩者的投資組合存在差異，但是波動性都比標準普爾 500 指數低 30% 左右。從歷史數據上看，兩檔 ETF 的β值也十分相似。