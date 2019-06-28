〈G20後投資術〉避險情緒暫緩 惟美日利差續收窄 日圓偏強格局未變

G20 峰會今 (28) 日登場，全球資本市場都屏息以待明日的川習會，由於會前美國總統川普及美國財長梅努欽皆對可能到來的會面結果表示樂觀，所以讓日圓避險情緒暫時消退，不過，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊表示，美日利差維持收斂趨勢，利差的收窄，預期日圓仍將維持偏強格局。

元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊指出，日圓兌美元於上週再度創下近期的高點後，本週回檔整理，日圓本周下跌 0.49%，收在 107.83，價格拉回至前波關鍵價位。

元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊表示，本週市場聚焦於在日本大阪舉行的 G20 峰會，其中，川習會將是重頭戲。雖然會前美國總統川普及美國財長梅努欽皆對可能到來的會面結果表示樂觀，但美中貿易談判短時間內要達成共識還是有一定的難度。

元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊表示，美日 10 年公債殖利率利差依舊維持向下趨勢，利差的收窄有利於日圓兌美元的升值。

此外，根據 FedWatch 升降息次數機率的統計，市場對於美國聯準會於今年降息的預期達到 100%，這也是近期帶動美日利差收窄，同時推升日圓走強的重要因素。

然而，元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊提醒，市場往往領先反應於事實發生前，若後續聯準會如期降息，則該消息也早已被市場所定價，要小心利多出盡的鈍化效應；而真正反而要留意的是萬一最終未如預期降息，或降息預期較先前來的保守時，可能會引發一波失望性賣壓。

元大 S&P 日圓 ETF 研究團隊表示，本週川習會的結果主要影響短期的避險情緒，而美國聯準會的利率政策方向則直接左右美日利差，是目前影響日圓長期走勢的重要因素。從消息面來看，避險情緒暫時有消退的現象，但美日利差則維持收斂的趨勢，整體而言，日圓維持偏強的格局。