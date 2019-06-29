紐約匯市 — 紐幣榮登本周最強貨幣 美元6月份創一年半來最大單月跌幅

鉅亨網編譯陳秀宜 2019年6月29號5點25分

週五 (28 日) 美元指數守在 96.2 的價位上下微幅波動，致使本周幾乎維持在平盤走勢；但以整體 6 月份來看，美元指數已創下 2018 年 1 月以來最大單月跌幅。

美元指數日線 (來源: FXSTREET)

美國公佈 6 月份密西根消費者信心指數為 98.2，小幅低於 100，不過仍略高於預期。富國銀行分析師認為，表現主要受到美國和墨西哥關稅問題解決。不過分析師也指出，對貿易戰的擔憂，以及與伊朗方面的紛爭，未來幾個月仍可能對信心帶來影響。

市場分析師認為，目前美元指數跌破年線之後，動能不足，在 Fed 降息預期、美國公債殖利率下降的情況下，隱含著未來美元指數偏弱的走勢格局。市場持續關注 G20 峰會中美兩國的協議結果。

此外，Danske 銀行提醒，下周美國經濟數據相當重要，包括製造業的 ISM 指數與非農就業報告，將可能成為左右盤勢的焦點之一。預期 ISM 指數將為 50.8，低於前期的 52.2，仍存在下降的風險。此外，今年平均的非農就業人數增幅為 16.4 萬人，低於去年的 22.3 萬人，Danske 銀行預計 6 月份非農人數可能增加 17.5 萬人，薪資增長年增率維持在 3.1%。

NZD/USD 日線 (來源: FXSTREET)

本周表現最佳的貨幣，則非紐幣莫屬。紐西蘭央行召開貨幣會議，決定維持利率在 1.5% 不變，並表示在全球景氣展望疲軟下，未來仍有可能需要更低的利率。RBNZ 分析師認為，此番言論顯示紐西蘭央行維持偏鴿派論調，但並不積極，支撐紐幣進一步走高。NZD/USD 不僅為連續第 9 天走揚， NZD/USD 更一舉突破 0.67 的關鍵價位，站上年線。

市場分析師認為，目前市場氣氛與政策面對紐幣帶來支撐，在 NZD/USD 重新站回年線後，預期 NZD/USD 將可能回到今年第 1 季的走勢，意即在 0.67 至 0.69 價位之間交易的格局，隱含未來仍有上漲空間。

截至週六 (29 日) 台灣時間 5：00 價格：

美元指數來到 96.21。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1368 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2694 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7020 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3090 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.89 日圓。