〈每日外資外匯觀點〉兩大重磅事件來襲 匯市多空休兵觀望

G20 峰會周五起連兩天舉行，市場關注美中貿易局勢是否有緩和的跡象；美國 PCE 通膨指標也將在今天公布，投資人須留意倘若數據表現不佳，市場對美國聯準會激進降息的預期將再升高，恐不利美元走勢。

花旗 (Citi) 表示，G20 峰會中，美中領導人會談將展現友好態度，但兩方任何一方勝出的可能性低，目前市場情緒暫時維持觀望，具避險屬性的日圓、瑞郎、黃金的走勢維持中性。

法國興業銀行 (SocGen) 從技術面來看，美元指數近期上檔形成雙頭部，同時跌破上行楔形的部位，短線已進行上漲後的修正，下檔關鍵支撐位於 95.84-95.74。

美元指數日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

美銀美林 (BofAML) 的研究報告指出，今年以來，市場對聯準會降息預期和貿易戰風險，使得歐元兌美元在此利多和利空因素互相抵消下呈現窄幅震盪。

美銀美林分析師表示，貿易戰風險攀升雖拖累歐元兌美元的表現，但該行預期聯準會將加大降息力度，縮減歐美兩地央行的利差，將有利於支撐歐元兌美元的走勢，兩大多空題材拉鋸，直接牽動該交易對匯價的走勢。

美銀林進一步指出，短期整體風險將可支撐歐兌美元，預期貿易關係只要適度緩和，就足以利於歐元的走勢；而聯準會勢必降息，短期內美元將繼續承受壓力走弱。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：Bloomberg)

日圓兌美元升破 108 後，分析師開始看好有機會挑戰 100 整數大關，摩根大通駐東京的日本市場研究主管 Tohru Sasaki 認為，美元兌日圓能否突破 103，將主要取決於美國聯準會是否降息；若想進一步突破 100 大關，美、日公債利差必須要擴大，10 年期美債殖利率要跌到 1%，才能觸及此目標。