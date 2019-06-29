〈鉅亨看世界〉摻雜外交爭議的食安問題

北京政府 25 日以加拿大肉品驗出瘦肉精為由，並稱加拿大擁有大量進口偽造證書，因此暫停所有加拿大肉類進口。儘管這則新聞表面似乎聚焦於食品安全，但在當前美、中、加微妙的三角關係下，中方的做法格外引發聯想。

根據加拿大大使館週二 (25 日) 聲明，調查發現有高達 188 份偽造獸醫衛生文書，成為中國禁止加拿大肉類進口的理由。

加拿大多元國際貿易部 (International Trade Diversification) 部長 Jim Carr 表示，正因為加拿大肉品優良，才使得一些人偽造文件，以追求自身利益。目前不知道是誰做這些事，因此正在積極調查。

對加拿大來說，這個時間點爆出「偽造證書」事件，時間點實在太不湊巧。

非洲豬瘟疫情衝擊中國市場

中國是世界最大的生豬生產和豬肉消費大國，也是最大的豬肉進口國，美國及加拿大，就是中國豬肉進口的兩大來源。而中國現在正因為非洲豬瘟，而造成豬肉生產大減，進口需求大增。

對中國來說，非洲豬瘟是一個接近無解的難題，它的死亡率高達 100%，沒有疫苗可預防，沒有可靠的治療方法。

據聯合國糧農組織資料，這輪疫情應該起源於 2017 年 3 月，疫情由中東歐傳至俄羅斯，去年再由俄羅斯進入中國，並迅速擴散。這使中國撲殺上百萬頭生豬，帶來豬肉價格上揚，進口需求大增。

中國豬肉進口最主要來源是歐美，尤其是美國及加拿大。美國過去在 2013-2014 年，一度是中國最大的豬肉進口來源，但由於美豬使用瘦肉精，加拿大養豬場基本上不使用，使得加拿大進口中國的豬肉數量，在 2017 年就超過美國。

中國以假造證書為由禁止進口加拿大肉類 (圖片: AFP)

此外，受到美中貿易戰的影響，中國限制了美國豬肉進口，無疑對加拿大豬肉生產商來說，又是個利多消息。但是這個利多，因為驗出萊克多巴胺 (瘦肉精) 而遭到打擊。

萊克多巴胺的潛在問題

萊克多巴胺是一種合成藥物，在一些國家可做為飼料添加劑，但在歐盟、中國都屬非法。瘦肉精的問題在於，在食用含有萊克多巴胺大量殘留的肉類，特別是內臟，可能會引發中毒症狀。

在歐美國家，因為人們基本上不吃肉臟，不容易出現問題，但是在中國飲食文化中，就容易因此爆發問題。2006 年，上海和廣州分別有數百人因食用瘦肉精含量過高食品，被送醫院救治的事件，而使 2011 年中國禁止含瘦肉精的肉類進口。

對於加拿大來說，雖然沒有明文禁用瘦肉精，但他們原本就不使用，加上他們有意擴展中國市場，自然也無意添加。

加拿大政府與企業豬肉協會主管 Gary Stordy 表示，有很多理由相信，這些偽造證事件並非源自加拿大，加拿大只是被冒用，因為本國的業界沒有人會想去破壞市場准入及銷售。

食品供應鏈管理專家 John Keogh 表示，食品欺詐已成為中國的一個重大問題，如果控制和驗證過程不夠強大，任何文件都可以偽造，加拿大可透過更新系統，來改善這個問題。

外交恐為問題核心

不過加拿大官員擔心，如果只是解決及調查證書偽照事件，問題相對易於處理，但如果中國只是「借題發揮」，那麼就還需要改善外交困境，才能再往前走。

去年 12 月，應美方要求，加拿大當局逮捕了華為財務長孟晚舟，並展開後續引渡的法律程序。在孟被捕後的幾天，中國以國安理由拘留了前外交官 Michael Kovrig 和商人 Michael Spavor，另將一名加拿大人判處死刑。

Carr 表示，加拿大總理 Justin Trudeau 在日本參加 G20 峰會，提供了與中國國家主席習近平非正式對話的機會。

Carr 認為，如果是外交問題，最佳的方式是通過對談，當雙方可以對談時，就有機會取得進展。