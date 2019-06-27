驗出瘦肉精？中國暫停加拿大豬肉進口 指涉偽造文件

據外媒報導，週二 (25 日) 中國要求暫停所有加拿大肉類進口，原因是中國海關在本月初一批來自加拿大魁北克的豬肉進口中驗出瘦肉精，且發現加拿大擁有大量進口偽造證書。

不過幾年前加拿大為拿下豐厚的中國豬肉市場份額，已經放棄使用萊克多巴胺 (Ractopamine) 多年，這是一種近似瘦肉精的藥物。

因此今年本月初中國海關驗出加拿大肉品有瘦肉精殘留時，豬肉業者紛紛感到震驚。

由於目前全球豬業已受到非洲豬瘟的衝擊，如今中國決定暫停加拿大豬肉進口，將對北美肉類貿易造成衝擊，且中國豬肉短缺的問題也無法解決。

加拿大的豬肉品質，比起美國要好，美國至今仍有將近一半的生豬商販使用瘦肉精，來替豬隻快速增重以獲利，美國肉類已供過於求。

根據加拿大大使館週二 (25 日) 聲明，調查發現有高達 188 份偽造獸醫衛生文書，這些偽造證書是透過加拿大官方管道發送給中國監管機構的。

中國監管機構表示，已經停止所有加拿大豬肉的出口許可證。

目前加拿大官員正在調查含瘦肉精豬肉的來源，推測很有可能是來自美國戶禁止使用瘦肉精的亞洲國家。

美國食品和藥物管理局於 1999 年批准使用瘦肉精，而中國自 2002 年以來一直禁止使用，認為這種藥物可能對人體有害。

中國不僅是加拿大豬肉第 3 大出口市場，同樣也是美國大豆的最大進口國，據數據顯示，年初至今，加拿大豬肉量出口到中國增長 50%，超過 2018 年的水平。

中國與加拿大的關係，自從華為孟晚舟在加拿大被扣留後，緊張情勢持續升溫，如今中國又禁止所有加拿大進口豬肉，外界質疑此事件涉及孟晚舟案，不過中國外交部為對此作出回應。