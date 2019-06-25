孟晚舟代表律師：要求加拿大停止引渡程序

前華為財務長孟晚舟的代表律師團隊在週一 (24 日) 發表聲明，稱已經致函加拿大司法部長 David Lametti，敦促加拿大當局撤銷對孟萬舟的引渡程序。

孟晚舟律師團隊在聲明中表示，引渡程序並沒有法律依據，並且從法律和外交層面來看，該案的性質特殊，明顯帶有政治性，終止訴訟程序才符合加拿大的最佳國家利益。

加拿大司法部則並未證實收到這封信，只表示加拿大「尊重法治」，並且依循法律依據進行引渡程序。

根據加拿大的法律，司法部長有權介入並取消引渡程序。不過，加拿大外交部長方慧蘭在先前表示堅決反對這項提議，說道：「若加拿大在面對外部壓力時改變自己對於引渡條約的遵守，確實將會是一個非常危險的先例。」

現年 47 歲的孟晚舟是華為創始人任正非的女兒，她在去年的 12 月因涉嫌欺詐罪被拘留在溫哥華。然而她否認有任何不當行為，並在 3 月份時於紐約法庭上表示不認罪，此時正被加拿大法院下令軟禁在家，並等候後續的引渡聽證會。此事也引發了中國和加拿大之間的緊張。

在孟晚舟被捕後，中國也拘留了兩名加拿大人，指控他們從事間諜活動，威脅到國家安全。同時，中國當局也停止了加拿大油菜籽的進口，並加大了對加拿大豬肉的審查力度。

另一方面，在美政府對華為祭出禁令後，中美之間的緊張局勢也更進一步升級。中美之間的貿易戰也已經持續了近一年的時間。