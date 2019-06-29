〈分析〉中國機器人產業成長靠「三力」

中國工業機器人產業市場規模已逾人民幣千億元，從市場規模來看，中國機器人產業在下游系統集成和中游的機體製造規模相對較大，而上游機器人核心零組件只有人民幣百億規模，核心技術仍掌握在歐美日等國際大廠手中。

從「土本替代」角度來看，中國機器人產業下游和中游的替代水準相對較高。下游系統集成商中，本土系統集成商比重達 90% 以上，至於中游的本土製造比率約 30% 左右，而上游零組件，如減速器和伺服系統等本土化最低，只 10% 左右。

(資料來源: 中國機器人產業報告；表: 钜亨網彙整製表) 中國機器人產業中下游玩家

2017 年中國機器人產業中，機體製造和系統集成的市場規模分別為人民幣 266 億元與人民幣 745 億元，法人預估 2020 年二者的市場規模有望分別達到人民幣 391 億元和人民幣 978 億元，年均複合成長率分別為 13.7% 和 9.5%。

此外，2018 年中國工業機器人產量達到 14.77 萬台，年增 4.6%，漲幅比 2017 年的 68.1% 巨幅下滑。2017 年中國工業機器人的產量月均成長基本保持在年增 50% 以上，自 2018 年 9 月份開始，這個成長幅度已下滑至個位數。

(資料來源: wind)

從 2019 年前 2 個月的產量情況來看，今年中國的工業機器人產量情況仍不容樂觀。

產業成長靠三力

目前中國工業機器人發展處於泡沫化後的產業調整期，長期產業發展主要立足於三大驅動力。

第一力：製造業轉型升級

現階段中國處於工業化的中後期，轉變經濟成長的動力、鼓勵技術創新、提升製造業生產效率是一條必經之路。

中國製造業整體「大而不強」格局，使得製造業轉型升級迫在眉睫。而工業機器人誕生的目的就在提升製造效率、提高產品品質，進而降低生產成本。顯而易見，製造業轉型升級的推動力是支撐著中國工業機器人發展的重要力量。

第二力：人力成本攀升刺激機器人需求

從製造業人力成本角度來看，中國製造業從業人員平均工資不斷提高，人力成本的攀升壓縮企業獲利成長腳步。隨著工業機器人本土化進程的加速，使得工業機器人價格的下滑。而工業機器人的生產效率明顯高於人力，在未來工業機器人的投資回收週期進一步下滑下，取代人力指日可待。

(資料來源: IFR)

第三力：政府政策扶持

工業機器人的發展離不開在政策層面上的扶持，政府政策上至中國中央高層，下至各地方政府，均推出各式財稅補貼政策，刺激中國工業機器人關鍵技術的突破和本土化比率的提升。

中國各地方政府不光只有在稅務與費用方面補貼外，還紛紛籌建和規劃工業機器人產業基地。

整體來看，目前中國機器人產業仍在發展初期，即使短期一兩年處於去產能泡沫的修正階段，一旦替代人力開始加速，產業有機會再回到成長爆發期。