【邱志昌專欄】美國未來在中國金融商機更大！

壹、前言

川普總統自 2018 年 2 月 29 日，在美國白宮戰情室，以「經濟侵略備忘錄」向中國經濟貿易宣戰時，震撼全球。其實中美的交往可追溯到周恩來、季辛吉、尼克森與鄧小平時代。但以美國最強大的金融、資本市場的彪悍；美國在計算過去中國 2010 年前後，以廉價勞工成本，供應美國內需商品，賺取大筆外匯的總帳。2013 年上海自貿區成立後、接著人民幣成為 SDR 貨幣、MSCI 宣布中國 A 股進入新興市場指數成分。在當時產業的發展背後，被忽略的是大陸可能更為龐大的金融市場利益。大陸的不少國營企業股份改造、甚至是上市，早在 2000 年代之前就與美國各大投資銀行合作往來。目前大陸股市強勢的金融股，中國平安股權多有國際持有。

(圖一：中國平安保險公司股價圖，新浪網)

貳、中美在金融面上交手至少 20 年以上！

其實高盛證券 2006 年的主席，就已經進入中國發揮所長、與不少中國高層建立關係；如中國國企作股份改革等，就已經開始熟識商務務部吳儀、胡錦濤等等。從中國石化等股改始，一系列的企業的股票制度革命已展開；這一聯繫的變化與人脈牽連，最後也使高盛主席鮑爾森，在 2006 年 12 月，建立所謂「中美戰略交換溝通平台」(SED)，中美兩國的資本市場合作由代表、大使、國營主管等等等，深入中國國企與政治高層；如所提當時中國國家主席胡錦濤。無論是國家政治或是美國的商業利益，企業改革多可透過平台溝通協調解決，平台組織包含兩方、人員常常熱絡互訪。

這想必也是當然爾，股份改革這麼龐大的利益，熱衷者或是想要安插職位者眾，甚至官二代多覬覦；高盛與多家投資銀行當然是來者不拒。從 2006 年到 2018 年初，至少 12 年時間，雙方的互動不可能冷漠，通電話、互訪、到對方家做客，多已經是必然可以想像之事。這由鮑威爾由高盛退休後，可在中國成立一個環保偏鄉開發公益組織，致力中國貴州、雲南等地區環保與開發等可見。研究兩岸關係的台灣學界，多常以其著作為討論中美關係。

(圖二：中美戰略對話平台，鮑威爾、胡錦濤，鉅亨 AFP)

是歐美投資銀行，引導中國進入「國家資本主義」，改革過程含有技術的傳授；這是中國金融資本市場現代化的一小部分。高盛主導國營事業如中國電信進行 IPO；美系投資銀行以中國國營企業，引領產業與經濟、執行社會主義的金融經濟。中國在 2010 年前繁榮依賴固定投資，未來榮景除仰賴貿易順差。經濟發展將轉型為消費內需，與龐雜的金融業。2010 年後本文曾多次在工總會議建議台商，以後還要在大陸賺大錢，要做金融業務，如債券交易商、借貸金融、與大陸商會成立銀行等等。但當時開會的廠商多數是製造商，每次會議主題主軸幾乎多是要求新台幣匯率要貶值，牛頭不對馬嘴。

當時本文已經認定中國已經計畫，由製造業時代要進入，長達幾十年期的金融業，建立金融中心；由於要提升生活品質，不再以租稅減少、低工資、鼓勵台商到大陸投資。尤其是沿海地區的經濟已可媲美國際後，大陸官方是用盡一切優惠，引導台商去大西部投資。現行已經實施的股市「滬港通」、「深港通」、與債券南向北、或是未來北向南的互通。上海、香港與深圳三地構成全球成交金額最大股票交易市場，以上諸多措施措施多是在滿年 OPEC 會議期間，由習近平與香港當任特首決定，彰顯國際化特性。

叁、中國金融發展獨厚香港！

(圖三：川普發動貿易戰爭，鉅亨網 AFP)

中國在經濟上對香港的施惠不僅如此，諸如「一帶一路」的基礎建設貸款中心，香港金融業也佔有一席之地。

在諸多國內論壇中，台商對於中國的大趨勢規劃不熟悉，學者對於執行新穎手法可能也敢唐突；只預測到 A 股與 B 股的融合，無法想到三地互通一體規劃。中國對人民幣國際化的規劃，也是以廣設全球離岸中心、互訂貨幣交換協議等進行。對於債券市場國際化則以最大離岸中心香港為主的交易中心，建置 10 年期與多項國債、企業債交易債等。中國的國家資本主義的確與歐美迥異，它是將西方資本交易等制度融入共產、或稱社會主義中；資源由國營企業提供，收益則由國家與人民共享。而且因為國家賺取大筆收益，因此對企業發展推進如期、對人民補貼不手軟。

但是這樣的中國崛起、大國經濟、工業 2025 計畫、一帶一路、AIIB 的設立，漸漸讓美國覺得長久以往，可能要失去國際經貿地位。尤其是有關匯率與貿易逆差更為不滿。自 2018 年初川普發動，中美貿戰 2018 年 6 月 15 日實彈上演，這無異承認雙方 Strategy Economic Dialogue 失敗。依照美方 6 月 15 日 301 調查單方認定，宣佈對原產於中國大陸的 500 億美元商品加徵 25% 進口關稅。對約 340 億美元中輸美商品，加徵關稅措施於 7 月 6 日實施。對 160 億美元商品的加徵關稅措施，將進一步徵求公眾意見。尤其是對人民幣匯率長期關切，讓白宮對於美元的當家地位 Fed 心切。美國是全球最大消費市場，新興國家出口首要地區。日本因對美國出口貿易大幅成長而崛起，台灣也因它而擁有貿易大幅順差，曾被喻「亞洲經濟四小龍」；中國大陸今日經濟發達亦若是。

(圖四：人民幣兌換美元的上限 7 兌換 1，鉅亨網)

肆、結論：美國未來在中國的最大利益是？

雖 2003 年已經訂定人民幣匯率改革，隨美國歐巴馬總統執政開始，人民幣匯率變動，每年多要受到美國商務部關切。美國商務部利器：匯率調查報告、301 條款等。美商務部每年對其主要貿易國家匯率變動，會進行上與下半年兩份匯率調查報告，觀察與美國貿易往來國家，是否為該國貿易盈餘而操縱匯率。這兩份匯率調查報告，對所有在美國出口優勢國家有著公平競爭要求。對中國如此、日本、德國、台灣多不意外。而檢視過網幾位美國總統，其中以川普的個人行為最為具攻擊性，這個階段他要求全球各國，給予貿易補償、將過去美國最惠國待遇算個總帳。貿易戰爭只是前期策略，更大利益則是在，未來會在中國金融改革開放中，獲取更龐大利益？

(提醒：本文是為財金專業研究分享，非投資建議書；只為說明用，對任何股市、匯率無多空立場；不為任何引用本文為行銷或投資損益背書。)