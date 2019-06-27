日汽車業組國家隊、瞄準全球MaaS市場！

由日本豐田汽車 (7203-JP) 與軟銀 (9434-JP) 所主導之自動駕駛，及次世代移動服務的企業聯盟，傳出馬自達 (7261-JP)、鈴木 (7269-JP)、速霸陸 (7270-JP)、大發、五十鈴 (7202) 等五家汽車公司，也將加入。

日汽車業打團體戰、瞄準全球 MaaS 市場！(圖片：AFP)

這五家汽車公司將參予出資的，是由豐田與軟銀所合資成立的移動服務公司「MONET Technologies」。而在 2019 年 3 月時，本田 (7267-JP) 與日野 HINO(7205-JP) 也各自在 MONET 投資了超過 2 億日圓，取得約 10% 左右的股份。而這回新加入的五家汽車公司，在出資比例上很可能達到數個百分比 (%)。

MONET Technologies 是由豐田與軟銀，在 2018 年時出資成立。該公司透過次世代移動服務「MaaS」(Mobility as a Service) 的開發，要在日本各地提供即時叫車服務。

目前最大股東的軟銀，持有 MONET 逾 4 成的股份，而豐田則持有近 4 成的股份。這回，與豐田在電動車 (EV) 等方面有密切合作關係的五家公司加入後，不僅使得 MONET 在日本國內的地位更加穩固，也增加了未來在海外市場展開的籌碼。

MONET 成員的這幾家汽車公司，在日本 2018 年的新車銷售數量來到 404 萬輛，市占高達 77%。過去各家車廠雖在研發、銷售上彼此競爭，但是今後在 MaaS 方面則將共同合作。MONET 並著眼於未來在叫車服務投入自駕技術，為了加速研發腳步，也不斷呼籲汽車業界加入他們的陣營。

而在另一方面，日產 (7201-JP) 與法國雷諾則在 2019 年 6 月 20 日時，表示將合資成立一家公司，與美國 Waymo 在利用自駕車所提供的服務上進行合作。

日本另一家大型汽車公司三菱汽車 (7211-JP)，在目前則是沒有表態，加入 MONET 陣營的可能性也似乎不高。

目前 MONET 將重心放在日本市場，未來也有意在亞洲市場發展。而其他國外的汽車公司，也有可能加入 MONET。在結合各家汽車公司的智慧後，也會增加與美國大型科技公司抗衡的可能性。

此外，PwC 管理顧問指出，在 2030 年前，MaaS 光是在美歐中的市場規模，就上看 150 兆日圓 (約 1.4 兆美元)。