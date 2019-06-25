中國車市需求不振 現代汽車將產線搬遷至印尼

據報導，受到中國汽車市場疲弱以及產能過剩影響，南韓汽車大廠現代汽車 (005380-US) 以決定將把該公司位在中國的北京 1 號工廠關閉，並將生產設備和業務搬遷到印尼，以進軍東南亞地區。

根據「乘用車市場訊息聯席會」(CPCA) 的數據顯示，中國 5 月汽車銷售量為 161 萬輛，年減 12.5%，連續 12 個月呈現衰退。面對此種情形，現代汽車在今年年初便成立了專案小組研討工廠搬遷一事。該團隊自今年 3 月以來持續與印尼的主要物流公司進行協商與合作，並制定運輸計劃。

現代汽車及其子公司起亞汽車曾在上週表示，由於全球最大汽車市場呈現蕭條，該企業 1 月至 5 月期間在中國的總銷量下跌了 22% 至 343,383 輛，大幅低於去年同期的 438,364 輛。

分析師認為，中國車市的需求疲軟仍將在今年餘下時間裡持續為現代汽車帶來挑戰，也更難實現該公司今年 760 萬輛的銷售目標。「隨著與貿易戰逐漸升級，中國汽車市場本身正在放緩。越來越多的當地消費者更傾向汽車共享服務而不是購買新車。」三星證券公司分析師 Oh Dong-ryun 表示。

由於需求的疲軟，起亞汽車也計劃於本月關閉位於江蘇省鹽城市的其中一家工廠。在 2017 年，現代和起亞在中國地區的總銷量年增率下跌 36% 至 1,145,012 輛，在 2018 年困境持續，銷售成長幾乎停滯，為 1,160,179 輛。

從全球範圍來看，現代和起亞的合併銷售額在今年 1 月到 5 月下滑 3.3% 至 2,864,743，低於去年同期的 2,963,230 輛。