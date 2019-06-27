美國總統川普在 2019 年 5 月 15 日簽署一項行政命令，宣布全國進入緊急狀態，禁止美國民間企業購買「對國家安全構成不可接受風險」的國外公司所生產之電信設備。美國商務部也在當日稍後，將中國華為及其附屬公司列入了出口管制「實體名單」之中。

也由於美國貿易代表署 (USTR)，在 2019 年 5 月 13 日所公布的第四波，最大增稅 25% 的課稅清單中，包括了智慧型手機在內，這對於全球的電子業而言都將造成衝擊。特別是對美國而言，很可能帶來傷敵一千自損八百的後果。

在美國摩根士丹利的試算中，要價 999 美元，在中國組裝的蘋果 (AAPL-US) iPhone XS，其價格將會增加 160 美元。

而隨著美中貿易戰的升溫，除了造成智慧型手機市場的萎縮，也將為美日韓的零件製造商，以及代工組裝廠的業績帶來不小影響。

美國華為禁令 恐傷敵一千自損八百！(圖片：AFP)

日本行動裝置及電子產品調查公司「Fomalhaut Techno Solutions」，在拆解華為最新旗艦款智慧型手機「P30 Pro」後發現，以金額成本來看，由美日韓所供應的零組件占比高達 47%，逼近 5 成水準。

其中，日本占了 23%，有前後相機、天線元件，以及觸控面板等。美國占了 16.3%，在外殼玻璃等高附加價值的零件居多。韓國占了 7.7%，主要為三星電子所生產的 NAND 快閃記憶體。而在台灣所生產的零組件方面，也占了 7.9。中國則占了 38.1%，比例最高。

2019 年 5 月，在美國的華為禁令生效後，華為預估 2019 年智慧型手機銷量，在全球市場將會減少 2 成 (約 4 千萬支)。並估計今後 2 年的銷售額，將會大減 300 億美元。

而另一方面，蘋果 iPhone 在美日韓零組件的依賴度更高，在高階款 iPhone XS 上頭共占了 77%。其中美韓兩國的零組件占比都超過 3 成，分別為美國的 30.7%，以及韓國的 32.9%。而日本則占有 13.5%，台灣也占有 2.1%。中國方面只占了 0.3%，在比例上趨近於零。

根據日本經濟研究中心 (Japan Center for Economic Research，JCER) 的試算，由於美方的制裁行動，造成中國華為等多家廠商的生產停滯，在美日歐市場的銷量減少下，美日韓台的主要產業將會減少 9 千億日圓的產值。

而蘋果的主要代工廠們，也陸續考慮將 15 ~ 30% 的產能移出中國。而要在其他國家另起爐灶，還有在供應鏈上的重新調整，也都是各家廠商所需面對的問題。