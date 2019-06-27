騰訊與廣汽聯手 插旗中國租車及叫車服務

6 月 26 日，由廣汽集團、騰訊、廣州公交集團、滴滴出行等共同投資的叫車及租車業務 -「如祺出行」，在廣州舉辦品牌發表會，並宣布正式展開試營運。

(圖片: AFP)

「如祺出行」由廣汽集團、騰訊、廣州公交集團分別持股 35%、25%、10%，其他投資者持股合計 20%，此外預留 10% 股份用於員工股權激勵，總投資金額人民幣 10 億元。

「如祺出行」從廣州跨出第一步，以粵港澳大灣區為核心，再逐步推向全中國各地，計劃一年內拓展 5 個城市，投入一萬輛新能源車提供服務。

未來「如祺出行」將連接廣汽集團在產業端和騰訊在消費端的強大資源優勢，開拓創新的場景化服務模式，構建出行、住、遊、樂、購的全新行動生活服務網。

不過目前中國出租與叫車服務產業玩家眾多，如上汽、長安、一汽、東風、吉利、長城、寶馬、戴姆勒等傳統車廠紛紛在中國設置相關服務據點，並涵蓋低、中、高階各市場族群。

普華永道的研究顯示，到 2030 年，傳統汽車製造商在全球汽車產業的獲利比重可能會從 85% 下降到 50% 以下，而開拓新業務則成為各大車廠尋找未來獲利成長的來源。

近幾年除了各大車廠在中國布局出租與叫車服務外，包括滴滴出行、嘀嗒出行、美團打車、曹操出行、哈囉出行等科技公司也紛紛加入戰局。此外，蔚來、威馬等新能源汽車製造商也投入戰場。

不過短期內滴滴出行一家獨大的局面難以被打破，但在面對來自四面八方的競爭對手，中國出租與叫車服務產業最終會不會和「摩拜」與「ofo」之間競爭情勢一樣，落魄收場，值得留意。