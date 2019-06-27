亞股日均成交量正揚升 分析師：寬鬆的央行是投資人的最大靠山

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年6月27號15點56分

目前投資人有很多的理由應該避開亞洲股市，包括：貿易戰不確定性、全球經濟成長擔憂，以及預估利潤下滑等等，但實際上，股市的交易量卻在上升。

據《彭博》報導，MSCI 亞太指數的平均日交易量，今年迄今已經上漲 58%，至約 210 億股，有望創下歷史新高。市場觀察人士認為，進軍股市最大的一個關鍵因素，是鴿派的央行。

Vanguard Markets Pte 的管理合夥人 Stephen Innes 表示，即使情況看起來很糟，交易員依舊能鼓足勇氣爭相進場，「這告訴我，投資人認為中央銀行將出手相救。坦白地說，他們的看法是對的。」

亞股今年成交量大增 (圖表取自彭博)

全球央行的龍頭美國聯準會，主席鮑爾 (Jerome Powell) 已經表態有望降息，亞太區域裡，澳洲不但率先行動，而且還可能繼續降息，印尼雖然仍維持利率不變，但也準備在某個時間開始放水。

金融資本流入市場

IG Markets Ltd. 分析師 Kyle Rodda 認為，核心在於流動性。政策制定者力圖擊退經濟放緩的後果，是更多的金融資本流入市場，進入高險更高的資產類別，例如股票。

以往一直拒絕境外投資人的中國 A 股，正加大國際化的腳步，據彭博彙編的數據，今年上證綜合指數的日均交易量增長了近 90%，外資推動了這個成長。

CMC Markets 新加坡策略師 Margaret Yang 表示，MSCI 亞太指數前五大成分股—騰訊控股、阿里巴巴、台積電、三星電子和豐田汽車，今年交易量大致與過去 5 年平均相當，額外的交易量主要來自「底部」，包括 MSCI 等指數調整的推動。

她表示，類似 ETF 及追蹤指數的被動基金，都不得不相應地重新調整投資組合，也導致了交易量的增加。

波動性也在提高

另一方面，由於川普難以預測的推文，往往帶來股市的波動，也迫使主動型的基金經理人必須重新調整投資組合部位，來反應諸多的市場變化，均帶來交易量的提升。

不過，本週面臨一個較為特殊的情況，即市場觀望 G20 峰會上川普、習近平會面的可能發展。

Rodda 表示，儘管如此，在全球央行降息潮中，可預見冒險行為正在曾加，貨幣政策已經超過貿易戰考量，推升更多資金進入市場。

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