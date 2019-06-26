金價何去何從？沙盤推演川習會2套劇本 牽動黃金後市

美國聯準會最新談話透露降息可能性降溫，讓金價從高點漲勢收斂，但是仍呈現小漲，續創 6 年多以來收盤高。面對黃金價格居高不下，專家表示，短線來看主要還是避險心態所推升，尤其要看 G20 的川習會結果；至於「巴賽爾第三號協議」的生效，應該不是立即的效應，要待全球的銀行業重新審視他們所持有的黄金後，才會逐步發酵，但是黃金中長期仍持續看好。

Fed 主席鮑爾談話，引發投資人擔憂 7 月可能不會降息，金價聞訊從盤中高點回落，但依舊保持上漲，紐約商品期貨交易所（COMEX）8 月黃金期貨盤中最高一度上揚至 1442.90 美元，為 2013 年 5 月以來盤中新高；不過，隨著 Fed 談話一出，COMEX 8 月黃金期貨自高點回落，終場微漲 0.04%，收在 1418.70 美元，仍創 2013 年 8 月 28 日以來收盤高，持續站在 1400 美元之上。

不過，COMEX 8 月黃金期貨雖然漲勢收斂，但是在盤後電子盤交易時段，COMEX 8 月黃金期貨仍漲回至 1426.50 美元附近。

金價居高不下，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，可以觀察到 6 月以來，推升黃金價格的關鍵因素在於聯準會降息預期、地緣政治風險升溫等因素，讓銀行有了更充足的理由增持黃金，因此，總經面環境與市場避險需求才是決定金價關鍵。

臺銀貴金屬部也表示，短線來看，黃金主要還是受到美中貿易戰乃至 G20 川習會、美國聯準會貨幣政策、地緣政治等避險心態所影響。

對於「巴賽爾第三號協議」於 4 月生效，將黃金從第三類資產，改列第一類資產，也就是把黃金重新定位為準貨幣，是否讓各國央行開始買進黃金，也是推升黃金上漲主因？

臺銀貴金屬部表示，從各國央行購金狀況來看，俄羅斯、哈薩克等央行是購金最明顯國家，但是這些國家都是「近幾年」就一直買進黃金，而其著眼點主要是透過買進黃金來降低國家的美元部位，並不是「巴賽爾第三號協議」生效才開始買進，應該不是立即直接的效應。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊也說，巴賽爾第三號協議在 4 月就已生效，如果說因為這個原因而推升金價，應該金價早就起漲，因此應該無直接相關的立即影響。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊強調，黃金的上漲除了來自避險需求增溫外，更重要的還是在於貨幣寬鬆政策將引導實質利率走低，這將導致黃金評價的重大轉變。而各國央行有意轉向寬鬆的主要原因，又是出自於貿易壁壘造成全球經濟前景模糊不清，因此，6/28-29 將舉行的 G20 會議所附帶的川習會可能造成短線金價的波動。

針對川習會的結果，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊和臺銀貴金屬部都沙盤推演了「兩套劇本」。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，其一，若川習會結果導向正面，則美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於 7/31 宣布降息的機率恐將降低，失望性賣壓恐將導致黃金期貨急速探底，支撐點可以參考月線水準 (目前約 1344 美元)。

其二，若川習會無法達成正面回應，則金融市場恐將加深對經濟前景的擔憂，黃金可望在稍作喘息後，再度挑戰 1450 美元關卡。

臺銀貴金屬部也認為，川習會是目前最重要關注焦點，期將牽動降息步調，預期貿易戰完全落幕的可能性極低，正面的結果預期是關稅緩徵等，則黃金避險心態也可望順勢緩解，金價才可能明顯回落；但如果川習會依舊談判無解，則不約而同預期金價將上看 1450 美元關卡。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，整體而言，黃金短線漲幅已高，持續上漲的空間及動能可能有限，不過歐元區十年期公債殖利率創歷史新低、美十年期公債殖利率亦跌破 2%，顯示金融市場對經濟前景的擔憂遠高於聯準會，且利率走低亦使持有黃金的機會成本降低，預期黃金中長期展望持續看好，建議可待金價回檔後加碼布局。