〈分析〉5大理由顯示 黃金可能要起飛了？

今 (20) 日早盤黃金期貨大漲 2.6% 至 1383.85 美元，創下 1 年多來的新高，主要受到聯準會鴿派言論激勵。而黃金的漲勢可能不僅是曇花一現，以下 5 個理由顯示，這場「金色狂熱」或正要展開。

聯準會轉鴿支持黃金價格

19 日聯準會 FOMC 會後，決議維持利率不變，但 Fed 態度轉鴿，從先前的「保持耐心」轉為「酌情」採取行動，顯示為降息之路開了大門。

這對黃金帶來兩大方面的支撐，首先，聯準會降息將削弱強勢的美元，黃金以美元計價，黃金將相對有利 (歷史上美元與黃金兩者長期的走勢為反向，僅有經濟衰退時期兩者為同向)。其次，目前通膨溫和，若利率下降後，將使實質利率走低，作為無息資產的黃金，其吸引力相對提高。

藍: 黃金. 黑: 美元指數 (來源: Trading economics)

巴賽爾協定 III 為黃金帶來新定義

新版巴塞爾協定（Basel Ⅲ）從 2019 年 3 月開始實施，金融機構和銀行的第三級資本要求被廢除了，必須將資本重新分配到第一級或第二級資本。黃金本來屬於第三級資本，也就是高風險資產，現在可以轉為低風險資產。

這意味什麼呢？銀行在計算資本適足率時，可以將實體的黃金視作如現金般的一級資本，將導致資產負債表的重新估計，對銀行來說，持有黃金將更具有吸引力。

央行正在大買黃金

根據世界黃金協會 (World Gold Council) 統計，全球央行的黃金儲備明顯增加，近年來黃金的淨購買量，不僅由負轉正，2018 年黃金購買量更創新歷史新高。

央行黃金淨買賣量 (來源: ZeroHedge)

那些國家對黃金需求增加呢？俄羅斯跟中國很可能是主力。

俄羅斯情報局局長謝爾蓋 · 納雷什金 (Sergey Naryshkin) 認為，美國不可預測的行為，讓美元可能正逐漸變成一種毒藥。他認為在這種情況下，持續持有美元作為儲備「很不正常」。

無獨有偶，中國也似乎正在想辦法脫離美元體系。在中美貿易戰開打後，中國已經明顯減持美債，今年 4 月中國的持有量創下 2 年新低。

咖: 俄羅斯與中國黃金儲備 綠: 俄羅斯與中國美債持有量 (來源: ZeroHedge)

不買美債和美元，那要買什麼？

答案很可能是黃金了。根據 TIC 統計數據顯示，俄羅斯和中國從去年 9 月起，美債持有量持續走低，相對的，黃金儲備量則逐漸增加。分析師預期，俄羅斯將可能超越義大利，成為全球第三大黃金持有國，僅次於美國與德國。

石油在國際市場上以美元計價，全球最大的石油進口國：中國，為擴大人民幣地位、減少美元依賴，近年推出了以人民幣計價的原油期貨合約。當然產油國不會傾向接受人民幣支付，中國便創立了人民幣結算的黃金合約，油商可以賣石油給中國後，在上海或香港直接換成黃金，名符其實的「黑金換黃金」。

2018 年這項「黑金換黃金」的期貨交易，在上海的交易量已突破 50 萬份 1000 桶原油的合約。其他國家包括歐盟與俄羅斯也曾表示，美國對伊朗提出的制裁，使各國以美元計價的交易風險持續上升。

原物料市場規模 （資料來源 CASEY RESEARCH)

目前原油與黃金市場規模的差異極大，Casey Research 研究分析師認為，若中國在原油上對黃金的連結規模更大，將刺激黃金更多的需求。

整體而言，在現今全球央行轉鴿的環境下，利率紛紛走低，再加上許多國家對黃金的政策趨勢，使黃金的吸引力逐漸浮現。今年初世界最大的金礦開採公司：紐蒙特黃金公司 (Newmont Mining) 就以百億美元收購加拿大黃金公司，看好後續黃金需求。或許這場金色狂潮才正要展開。