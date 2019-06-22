〈黃金鍊金術〉這張表格「金」好用！7大投資術比一比

美國本周聯準會態度如預期轉鴿、釋放出降息訊息，美元應聲走貶，金價也隨之上揚，週五 (21 日) 一度漲破 1400 美元，為 2013 年 9 月以來首見。元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊認為，多國央行陸續啟動降息行動，會讓金價未來有更寬廣的空間，不過金價短線漲幅已高，建議投資人以回檔分批布局為宜。

提到投資黃金，目前的交易模式相當多元化，有一般實體交割的金飾金條，或是無實體、賺取買賣差價的黃金存摺、櫃買黃金現貨交易平台、黃金基金、黃金期貨 ETF、黃金期貨基金、以及黃金期貨等 7 大黃金投資管道，到底哪一種最適合你？

買金飾 小心工錢超越價值

對於平日喜歡金飾的女性，可以買金飾當作投資，尤其根據銀樓公會黃金牌價顯示，截至週五，一台錢賣出價格為 5430 元，但因銀樓買進、賣出的報價，現差 500 元，加上金飾設計的工錢，若是想「積小戒子、換大項鍊」，可以考慮有閒錢時就買個金戒子，隨時可戴、又可存錢，也算是另類的投資方式。

不過，還是要算一算工錢和買賣差價的潛在成本，尤其，金飾的價格涵蓋了成本費用、製作工藝費、店面營銷費用、品牌附加費用等，小心購買到的金飾遠遠超過了黃金本來的價值。

黃金條塊 秘密贈與可節稅

對於有錢的父母，幫子女存一些金條，也是不錯的選擇。以臺灣銀行的黃金條塊來說，主要供應商為瑞士銀行，臺灣銀行表示，來自瑞士銀行的黃金條塊，沿用原瑞士銀行 SBC 信譽卓著的老字號「三支鑰匙」標記。

目前臺灣銀行掛牌銷售的黃金條塊，計有 1 公斤、500 公克、250 公克及 100 公克等規格，但是，5 台兩及 1 台兩已不再進口及掛牌銷售。

根據臺灣銀行黃金條塊牌告價，金條單位中最大的一公斤金條，目前差不多要 140.5 萬元台幣，不過卻有目標太明顯，單一金額也太大的問題，就算 500、250、100 公克等黃金條塊，也要價約 70.3 萬、35.2 萬、14.1 萬元。

不過，由於父母每人每年贈與子女免稅額最高為 220 萬元，黃金條塊價格遠不及此上限，成為富爸爸、富媽媽藉此投資節稅另一個變通的「秘密小金庫」。

黃金存摺 紙上富貴

但如上所述實體黃金目標實在太大，不想購買實體黃金，而是想像買賣股票般，賺取「價差」地投資黃金，那可以選擇銀行的黃金存摺，就是無實體交易，買的、賺的都是「紙上富貴」，但卻是隨時可進、可出，機動又便利的交易工具，且交易成本較低，適合中短線投資者。

目前有多家銀行有推出黃金存摺，包括：臺灣銀行、合作金庫、中國信託、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行等。

以台銀的牌告價為例，截至周五，黃金存摺每公克賣出價為 1399 元、買進價為 1382 元。

黃金現貨 櫃買就可買

目前在櫃買中心「黃金現貨交易平台」登錄買賣的黃金現貨有「臺銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」等兩檔，投資人只要簽署黃金現貨風險預告書後，即可用現有櫃檯買賣帳戶下單買賣黃金現貨，黃金現貨交易平台的最低買進單位為 1 台兩，報價單位為台錢。

相較投資黃金期貨、黃金期貨 ETF 等僅能賺取買賣價差，不能提領實體黃金，透過櫃買黃金現貨交易平台買賣黃金，除了買賣報價價差小，有助於投資人創造更高的投資報酬，如有實體黃金需求，亦可申請提領實體實體黃金，而且實體黃金均具有防偽機制及保證書，品質有保障。

黃金基金 波動率大

此外，還可以投資黃金基金，黃金類股基金是一種共同基金，目前以國外的黃金基金為多，如貝萊德、富蘭克林、施羅德、匯豐、天達等，黃金基金是業者將募集到資金，投資在金礦公司的股票或公司債，而投資這些金礦公司的優點，在於股票的價格波動大，也代表漲跌幅度與獲利都會較高。

平均來說，黃金基金的波動率是黃金現貨價格的 2~5 倍，因此黃金基金適合「積極型的投資人或能夠承擔高風險的人」。

黃金 ETF 槓桿反向操作靈活

國內目前唯一的黃金 ETF 是由元大投信所發行，連結黃金期貨的 ETF 標的，黃金 ETF 是在台股集中市場交易，所以需要課徵千分之 1 的證交稅。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，黃金 ETF 表現貼近黃金現貨價格，以證券市場戶頭即能交易，進入門檻也相對其他工具低，還能透過槓桿反向 ETF 進行短線操作，相當靈活，因此深受投資人喜愛。

不過，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊提醒，槓桿 / 反向 ETF 的價格為每日重設，當市場趨勢明顯向上時 (多頭市場)，有利於槓桿 ETF；當市場趨勢明顯向下時 (空頭市場)，則建議以反向 ETF 避險。對黃金 ETF 投資人來說，最怕盤勢震盪時，槓桿及反向 ETF 表現將較標的指數差，操作就不可不慎。

以近期黃金走勢來說，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊表示，多國央行陸續啟動降息行動，與黃金呈負相關的的美元指數及美債殖利率大幅下滑，其中，美國十年期公債殖利率應聲跌破 2%，持有黃金的機會成本降低，且伊朗擊落美國無人機，美國與伊朗軍事緊張關係升溫，亦提升了避險需求，激勵金價大漲創波段新高，也諭示了金價未來寬廣的空間。

元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊進一步指出，根據世界黃金協會統計，全球央行第一季淨買入黃金規模創 6 年來新高，與去年同期相比成長 68%，顯示全球經濟不確定性上升，也推動央行投入買黃金避險的行列。

不過，元大 S&P 黃金 ETF 研究團隊也提醒，自 5/28 至 6/20，黃金期貨指數漲幅高達 8.92%，6/21 漲勢未歇，更一度漲破 1400 美元，顯示短線金價漲幅已高，建議投資人以回檔分批布局為宜。

黃金期貨基金 免報稅

黃金期貨基金目前國內也是只有一檔元大黃金期貨信託基金，也是投資於黃金期貨，再搭配政府公債、定存等低風險金融商品，達到去槓桿、一比一追蹤金價的功效。

元大黃金期貨信託基金的優勢在於是境內基金，無需如境外基金般申報綜合所得稅海外所得，和實體金或是黃金存摺相較，也不須申報個人財產交易所得。若和黃金 ETF 相比，則不需課徵證所稅。所需成本只有手續費和保管經理費。

黃金期貨 三種可選有彈性

期交所有三種黃金類期權商品，包括契約規格 10 盎司的美元計價黃金期貨、10 台兩的新台幣計價黃金期貨、5 台兩的台幣計價黃金選擇權，交易要課徵期交稅 0.0025?。

過去台灣因為黃金期貨契約規格太大，投入市場的人相當少，期交所自 2016 年 6 月 27 日起，延長三項黃金類商品交易時間至下午 4 時 15 分，也縮小美元計價黃金期貨契約規模為每口 10 盎司，同時，新台幣計價黃金期貨及黃金選擇權的最後結算價換算匯率，改採最後交易日台北外匯經紀公司公布的上午 11 時新台幣對美元成交即期匯率。

此外，新臺幣計價黃金期貨暨選擇權契約到期時，交易人除了目前的現金結算外，也可以選擇提出申請將持有的期貨部位轉為「登錄櫃檯買賣之黃金現貨」，使交易人增加取得或處分黃金現貨的彈性。

整體來說，黃金投資很多元，銀行理專表示，要投資黃金，不論實體的金戒子、小金條，或是無實體交割的紙黃金，都沒有利息錢可賺，因此，更要掌握黃金中長期走升的趨勢，趁便宜時買進，等待金價反彈時，賺取價差，才是聰明的作法。

若選擇無實體黃金投資術，則要看投資人風險屬性，以及比較手續費、保管費等，選擇最適合自己的投資法，在主要央行購買黃金需求強勁，加上第 3 季進入印度黃金旺季需求，將可望對金價帶來支撐，黃金價格持續看多的趨勢下，可逢回布局投資。