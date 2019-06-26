區塊客一分鐘新聞 – 6 月 26 日重點：連日呈拋物線上漲  比特幣終突破 12,000 美元

連日呈拋物線上漲 比特幣終突破 12,000 美元

Coin360 數據顯示，比特幣價格持續呈拋物線上漲，24 小時內漲幅超過 12%，最終於今（26）日上午 11 點 20 分觸及 12,000 美元，截至截稿時間報價 12, 633 美元，再次創下一年多以來的新高。本週稍早，專業交易員 Peter Brandt 在推特上寫道，比特幣現在的目標價格是 10 萬美元。根據他的說法，比特幣目前處於第四個拋物線增長階段，並且「是一個與眾不同的市場」。

Kraken 在最新一輪融資中籌得 1350 萬美元

總部位於舊金山的加密貨幣交易所 Kraken 宣布，成功透過線上投資平台 BnkToTheFuture 融資，向 2264 名投資者籌得 1350 萬美元，遠超出原本的預期目標 1020 萬美元，也成為該線上投資平台歷來最成功的融資活動。事實上，Kraken 在融資活動的第一天就從近 300 名投資者籌集了 600 多萬美元。而在 BnkToTheFuture 網站上，Kraken 將自己描述為唯一受監管的加密貨幣現貨和期貨交易所，僅在 2018 年就有超過 850 億美元的交易量。。

法國央行行長：Libra 須取得銀行牌照方能營運

《路透社》6 月 25 日報導，法國央行行長 Francois Villeroy de Galhau 表示，Facebook 的加密貨幣項目 Libra 必須遵守反洗錢法規，並在提供銀行服務時尋求銀行牌照。他解釋道，「如果該項目旨在超越支付，並提供類似存款的銀行服務，則須比照各國銀行法，並取得當地的國家銀行執照，否則將被列為非法營運。」此外，瑞士央行董事會成員 Thomas Moser 表示，他對 Facebook 的加密貨幣項目持開放態度，且認為這是一項非常有趣的發展。Moser 還證實， Libra 曾於當地監管機構聯繫，並表示願意按照當地法規行事。

伊朗官員：民眾參與挖礦或面臨斷電風險

《伊朗日報》6 月 24 日報導，該國能源部向加密貨幣挖礦業者發出警告稱，利用國家電網進行挖礦屬於非法行為，一旦有關單位偵測到此類活動，將會第一時間採取行動，切斷供電。伊朗國營電力公司 Tavanir 發言人 Mostafa Rajabi Mashhadi 表示，較去年同期相比，伊朗上個月的電力消耗增加了 7%，主因在於比特幣礦工對電力需求持續攀升。他解釋，由於加密貨幣挖礦長期以來過度消耗電力，已導致許多戶居民無辜受累，因此才不得不出此下策。

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