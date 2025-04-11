〈美股早盤〉史上最瘋狂的一周進入尾聲 主要指數下跌

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 21:37

‌



本周全球金融市場經歷了一段如同雲霄飛車般的劇烈震盪，主要受到美國不斷變化的關稅政策以及中國的強硬反制措施所影響. 在經歷了歷史性的單日漲幅後，市場隨即又大幅回落，投資者在貿易政策的不確定性中如履薄冰。

‌



股票和債券市場也出現了幾十年來最大的波動，而匯率走勢在周五成為焦點。美元指數下跌 1.5%，跌破 100 大關，至 6 個月來的最低點。由於 3 月生產者物價意外下降，周五美國公債價格相對保持穩定。

中國採取最新針鋒相對的舉措，宣布將所有美國輸美商品的關稅從 84% 提高至 125%，並警告稱，如果美國繼續侵犯其權益，中國將「堅決反擊，奉陪到底」。財政部還稱川普政府的行為是一個「笑話」，並表示不再認為其值得效仿。

大型銀行開啟了新一輪財報季，摩根大通公布了創紀錄的股票交易收入，但對經濟前景惡化發出了警告，表示經濟正面臨相當大的動盪，客戶在地緣政治和貿易相關緊張局勢導致的市場波動加劇的情況下變得更加謹慎。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，川普總統的關稅和由此引發的市場動盪正將「美國例外論」轉變為「美國的否定」，他建議投資者在聯準會介入以及美中關係緩和之前賣出任何反彈，並建議做空股票，直到標普 500 指數達到 4800 點，同時做多兩年期美國國債。

他還指出，較高的債券殖利率、較低的股價和疲軟的美元正在「推動全球資產清算，可能迫使決策者採取行動」，但他建議投資者「賣出風險資產的反彈」。

另一方面，歐盟表示其貿易代表將於周日前往華盛頓，「試圖簽署協議」，這在一定程度上緩解了市場的緊張情緒. OFI Invest AM 歐洲股票主管 Olivier Baduel 表示，「全球貿易的主要參與者剛剛推翻了遊戲規則，我們不知道他的最終目的是什麼」，並認為市場正處於「可見性喪失和不確定性階段」。

截至台北時間周五 21 時許：