比特幣漲破1萬2000美元 近1年半以來首見

根據《彭博社》報導，臉書 (FB-US) 將推出加密貨幣的消息，激勵比特幣價格大漲，今 (26) 日來到 1 萬 2000 美元之上，為 2018 年 1 月以來首見。

CoinDesk 報價顯示，台北時間週三下午 3 點 29 分，比特幣上漲 11.42 %，至 1 萬 2656.64 美元；以太幣上漲 5.71%，至 331.58 美元；萊特幣下跌 0.53%，至 134.48 美元；瑞波幣上漲 0.1420 %，至 0.4706 美元。

比特幣漲破 1 萬 2000 美元。(圖：翻攝自彭博)

臉書的加密貨幣計畫「Libra」，獲得包括威士卡 (Visa Inc)、萬士達卡 (Mastercard Inc)、線上支付平台 PayPal，以及優步科技 (Uber Technologies) 在內等 28 家公司支持。

臉書將和這 28 家公司合作，成立 「Libra 基金會」，營運「Libra」；此外，臉書也規劃由獨立子公司「Calibra」，提供「Libra」的錢包服務。

臉書會將「Libra」和法定貨幣掛勾，藉以避免價值激烈波動的問題；臉書期待，「Libra」的流通性，有朝一日能夠媲美美元。

不過，臉書此舉也引來主管機關關注，國際清算銀行 (BIS) 於最新年度報告中示警，臉書等大型科技企業，料將於全球金融市場，快速取得主導地位，並對市場競爭、金融穩定與社會福利等層面，構成潛在威脅。

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