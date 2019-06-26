比特幣當前多頭市場使得新型挖礦設備需求大增，製造業者正面臨壓力，加緊生產足夠的礦機以滿足買方。比特幣上周突破 1 萬美元關卡後，當前價格已超過 11,000 美元，自 2 月來漲幅接近 200%。

Avalon 系列礦機製造商嘉楠耘智（Canaan Creative）的全球銷售和行銷主管 Steven Mosher 表示:「比特幣的飆漲導致需求增加，且供應已經出現短缺。」雖然他不願透露該公司的訂單量，但 Mosher 透露，「這塊產業目前的庫存下滑，且需求高昂。看起來就像是回到 2017 年第 3 季、第 4 季的情況，當時需求是供應的三倍高」。

註：比特幣的價格在 2017 年 7 月到 9 月間大漲一倍，並在第 4 季飆漲四倍，達到近 2 萬美元。

加密貨幣研究機構 TokenInsight 數據顯示，比特幣價格過去數月陸續上漲，也導致新型挖礦設備的成本回收時間大幅降低。該公司估計，邁入第 2 季，多數礦機平均回收成本的時間已降至 60 至 150 天，遠低於先前的 120 天至 280 天。

為了緊抓商機，嘉楠耘智上月已推出新型礦機，號稱算力達每秒 37 TH（TH/s），高於舊機款的每秒 14.5 TH 。Steven Mosher 指出，由於大型客戶的購買興趣激增，因此這類型號的預購訂單已排到 10 月出貨。

同樣的，礦機巨擘比特大陸上周也推出更新版的 AntMiner S9 礦機。根據該公司網站，首批要到 8 月才會出貨。

此外，像是由比特大陸前晶片設計總監楊作興所推出的 WhatsMiner M20 ，這類較昂貴且效能強大的機種也見到購買意願提升。楊作興表示，下批 M20 將於 10 月出貨，目前「幾乎售罄」。

至於供應無法應付需求的另一個重要原因，楊作興解釋道，這是因為晶片產能限制了供應量。他說，「比特幣的哈希率提升速度無法跟上價格上漲的速度」、「產能遇到了瓶頸」。

實際上，近期挖礦興趣回升也反映在比特幣網絡算力的總量上，近來已達歷史高點。根據礦池 BTC.com 的資料，近期「一天」與「七天」的平均哈希率分別為 6,500 萬 TH/s 與 5,800 萬 TH/s，自去年來已大增約 80%。去年，因比特幣價格下滑，14 天的平均比特幣挖礦算力最低下滑至 3,600 萬 TH/s。

假設所有這些額外的算力都來自 AntMiner S9 或 Avalon 851 等較普遍使用的機型，可換算為過去數月約有 200 萬台礦機已進行切換。BTC.com 估計，這結果將導致比特幣的挖礦難度在下個調整周期展開時，將進一步提升 6% 至高於 7.8 兆的新高水準。

這篇文章 訂單排到 10 月出貨！比特幣飆漲帶動新型礦機供不應求 最早出現於 區塊客。

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