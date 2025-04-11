美國貿易代表：4/11與台灣、以色列展開關稅談判
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-11 21:21
據《路透》報導，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）表示，周五（11 日）將與台灣和以色列代表展開關稅談判。
葛里爾接受《Fox News》採訪時透露，他正在跟許多國家談，「我有一張寫滿名字的舞會卡（I have a full dance card）。」
葛里爾強調，美國需要分散進口，以減輕對中國商品的依賴。他說：「我國的確從中國進口很多東西，對我來說，這凸顯了形勢緊迫性。」
美國總統川普在 4 月 2 日宣布「對等關稅」，9 日起針對 180 個國家加徵 10% 至 50% 不等的「對等關稅」，台灣遭加徵 32% 關稅。不過，美東時間 9 日下午，美國宣布對超過 75 個國家暫緩「對等關稅」90 天，這段期間關稅稅率一律降到 10%。
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