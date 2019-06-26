合作打擊食安問題Vechain 助力沃爾瑪中國構建區塊鏈溯源平台

官方消息指出，唯鏈（VeChain）為沃爾瑪中國提供技術支持，正式啟動基於 Thor 區塊鏈的「沃爾瑪中國區塊鏈可追溯性平台（WCBTP）」。據了解，該項目其餘合作夥伴還包括：普華永道（PwC）、中國連鎖經營協會、和內蒙古牛肉供應商科爾沁（Kerchin）。

沃爾瑪中國表示，WCBTP 將集結供應鏈各環節的參與方共享生產數據，利用區塊鏈去中心化、不可被篡改的技術特徵，進一步推動供應鏈可視化及高效管理，保障商品數據真實性，進而提升消費者信任度。

唯鏈合夥人兼首席運營官馮藝凱表示透露，「我們希望通過提供安全、成熟的區塊鏈落地解決方案，為企業賦能，並助力其在大規模數位化進程中釋放更多價值，同時推進區塊鏈技術大規模落地。」

目前為止，已有 23 種商品首批完成測試並上線該平台，預計下半年將上線超過 100 種商品，覆蓋 10 多個品類。官方表示，消費者以後只要通過掃碼即可得知商品供應源頭、物流過程、產品檢測報告等詳細信息。

沃爾瑪中國首席事務官石家齊表示，「沃爾瑪始終堅持為顧客提供最值得信賴、優質、優價的商品和服務，這是我們的核心價值主張。以此為目標，沃爾瑪從源頭採購和商品戰略、供應鏈建設、到實體店面和電商平台運營管理，利用數位化的方式提高效率和透明度。」

沃爾瑪中國預計，截至 2020 年底前，整體可追溯鮮肉將佔據整體包裝鮮肉銷售額的 50%，可追溯蔬菜將佔整體包裝蔬菜銷售額的 40%，可追溯海鮮將佔整體海鮮品類銷售額的 12.5%。

這篇文章 合作打擊食安問題 Vechain 助力沃爾瑪中國構建區塊鏈溯源平台 最早出現於 區塊客。

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