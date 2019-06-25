美股財報季在即：估Q3獲利將繼續衰退

企業獲利狀況正繼續惡化，受關稅影響的企業特別嚴重。

隨著財報季即將展開，預測值正在惡化。根據 FactSet 最新的計算，分析師們已經將第 2 季的獲利成長預測降至負值，而第 3 季的展望也已經轉為衰退。

該數據公司現在估計，第 3 季的展望已經從最近 6 月 7 日調查的微增 0.2% 變為上週末的 微跌 0.3%。加上第 1 季下降 0.3% 和第 2 季預期下降 2.6%，代表了自 2015 年第 4 度至 2016 年第 2 季獲利衰退之後，3 年來首見連 3 季獲利衰退。

雖然獲利通常大大高於預期，高出 4 或 5 個百分點也不罕見，但預估展望衰退卻往往不能保證確切的結果。FactSet 第 3 季的預測已經從預期的上升 3.4% 降到現在的負值。

下滑趨勢的主要原因是跨國企業的不振。FactSet 最近估計，在美國境外經營半數以上業務的企業可能會在第 2 季出現獲利下降 9.3%。那些在美國國內銷售佔大多數的企業則預計將出現 1.4% 的成長率。

同樣地，調降第 3 季獲利預測的企業來自具有大量國際風險的產業，如預測下降 13% 的能源和下跌 9% 的資訊科技。科技股在標準普爾 500 指數類股中排名第一，而能源排名第四。

「預測值大減」

在海外擁有高銷售額的公司，像是蘋果 (AAPL-US)、波音 (BA-US) 和英特爾 (INTC-US)，特別容易受到美中貿易戰以及隨之而來的關稅的影響。華爾街的策略師正在注意並嚴重關切這在美股徘徊在歷史高位附近時代表的意義。

National Holdings Corp. 首席市場策略師 Art Hogan 表示，「分析師正在定價貿易戰會拖上更長時間，並且正在考慮大減預測值。」「我認為這是合乎邏輯的。這也引出另一個問題：與我們所知和估計值的意義相比，美股目前看起來是否過於昂貴？」

與未來 12 個月的收益相比，標普 500 指數本益比為 16.8，高於 10 年均值 14.8 和傳統的 5 年均值 16.5。這意味著估值雖然不是很高，但有點貴。

不過，美股一直受到獲利率持續擴大的推動。如果獲利不只是短期內消退，那麼投資人將會在財報電話會議中對未來的方向有更好的指引，這也將引發對即使這個水平估值是否過高的疑問。

漲幅「有限」，風險「急升」

Morgan Stanley 股票策略師 Michael Wilson 在報告中表示，「我們認為美國經濟在去年經歷了過熱之後正在經歷大幅放緩，現在這種放緩現象表現在獲利成長不佳和惡化的經濟狀況上。」

他預計，如果數據在第 3 季繼續減弱，美股可能會出現 10% 的修正。即使在最佳情況下，隨著聯準會 (Fed) 放鬆貨幣政策，上行空間「有限」，並表示「風險正在急升」。

在過了第 3 季的淺層經濟衰退預測後，獲利預測至少會變得更加樂觀。從那之後，成長預計將在第 4 季加速至 6.7%，並在 2020 年開始成長 10.3%。儘管標準普爾 500 指數今年以來已上漲近 18%，但預計 2019 年全年獲利仍將小幅上漲 2.8%。

投資人一直在尋求 Fed 降息，以協助彌補疲弱的獲利和悲觀的經濟跡象。

Hogan 說：「市場仍押注希望 Fed 保險性的降息在脫離貿易戰之前只是一個停損措施，」「貿易戰拖得越長，經濟損失就越大，而且最終恐怕難以回頭。」