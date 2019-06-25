蘋果再徵才！承諾5年內在西雅圖釋出2000個就業機會

蘋果 (AAPL-US) 全球房地產與設施副總裁 Kristina Raspe 周一 (24 日) 和西雅圖市長 Jenny Durkan 以及西雅圖商會執行長 Marilyn Strickland 召開共同記者會，宣布該公司位於南湖聯合廣場的擴張計劃，預計能在五年內為當地帶來 2000 個就業機會，高於此前承諾的 1000 人。

蘋果先前承諾 2022 年將在該地釋出 1000 個工作職缺，如今給出未來五年新增 2000 個就業機會的承諾，蘋果的擴張計畫已大幅加碼。

Kristina 表示，今年底前會先招募 200 名新員工，新辦公園區坐落於 Dexter 大道，能容納近 2000 名員工，預計在今年底正式開幕。

不過，目前新園區的業務發展方向尚未明確，但該公司表示，工程職缺會是主要的招聘方向。

蘋果發言人向媒體透露，蘋果正積極招募 iCloud 雲端開發人員，因目前大多仰賴亞馬遜網路服務 (AWS) 來支撐部分 iCloud 和其他網路服務。不過近期相關報導稱，iPhone 製造商在 AWS 的支出成本已逐步下降，顯示該公司將雲端服務導回至公司內部的計劃正穩步進行。

蘋果近來持續穩固在西雅圖的業務，尤其致力於人工智慧 (AI) 以及機器學習 (Machine Learning) 領域，如該公司在 2016 年收購了人工智慧公司 Turi。目前已在西雅圖釋出約 50 個工作機會，其中大多數與開發 iPhone 語音助手 Siri 有關，種種發展顯示蘋果已將西雅圖視為發展人工智慧的重要分支。

去年 12 月，蘋果首次透露有意擴張該公司在西雅圖業務，同時介紹了德州奧斯汀價值 10 億美元的辦公園區。據了解，目前該公司也在聖地亞哥及卡爾弗城宣布了類似的擴建計畫。

相關報告指出，若蘋果順利進一步擴張，該公司將擁有豐富的人力資源庫，向位於同地區的的亞馬遜 (Amazon)，微軟 (Microsoft) 和 T-Mobile 等公司進行招募，推動未來在人工智慧、語音技術以及自動駕駛等領域的技術發展。