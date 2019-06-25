美股盤後 — 靜待G20川習會 美股近乎持平 聯電 ADR 大漲

週一 (24 日) 美國總統川普宣布對伊朗新一波制裁，但投資者靜待即將到來的 G20 川習會，美國四大指數變動不大，近乎持平，主要受到科技股、材料類股和沃爾瑪等必需性消費類股的支撐。

週一 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 8.41 點，或 0.03%，收 26727.54 點。

那斯達克指數下跌 26.01 點，或 0.32%，收 8005.70 點。

標普 500 指數下跌 5.11 點，或 0.17%，收 2945.35 點。

費城半導體指數上漲 1.58 點，或 0.11%，收 1412.08 點。

標普 11 個主要板塊有 6 個板塊下滑，科技板塊領漲，醫療保健領跌。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，臉書 (FB-US) 上揚 0.76%；Netflix (NFLX-US) 上揚 0.50% 0.14%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.10%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.77%。

半導體類股多收高，美光 (MU-US) 下跌 0.18%；AMD (AMD-US) 上揚 0.55%；賽靈思 (XLNX-US) 上揚 0.49%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 0.59%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.37%。

美債殖利率走低，金融股隨之下滑。花旗 (C-US) 下跌 0.98%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.17%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.53%。

台股 ADR 氣勢如虹。聯電 ADR (UMC-US) 大漲 3.37%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 2.30%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.87%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 1.61%；友達 ADR (AUO-US) 持平。

企業消息

聯邦快遞拒絕受理從英國寄往美國的華為手機，引發中國怒火，中國官方《環球時報》恐嚇，聯邦快遞或許將被列入中國「不可靠實體清單」。聯邦快遞 (FDX-US) 週一股價下跌 2.70%。

凱薩娛樂 (CZR-US) 週一股價飆升 14.51%，該企業同意被美國賭場營運商 Eldorado Resorts 以逾 170 億美元收購。

美國的跨國製藥公司「必治妥施貴寶」計畫斥資 740 億美元收購生物科技公司 Celgene 的交易，預計將於 2019 年底或 2020 年初完成，較原先預期晚。Celgene (CELG-US) 週一股價重挫 5.50%，促使醫療保健類下滑。

由於記憶體晶片價格下跌，美光今年年底前可能會面臨虧損，花旗重申對美光股票的「賣出」評級，美光 (MU-US) 週一股價下滑 0.18% 至每股 33.19 美元。

「玩具總動員 4」上週五 (21 日) 北美上映，首週票房就橫掃 1.18 億美元，但仍低於華爾街分析師預期，拖累迪士尼 (DIS-US) 週一股價小跌 0.72%。

華爾街分析

標普上週四 (20 日) 收於歷史新高，但道瓊和那指等指數並未跟進。道瓊週一自去年 10 月歷史高點下跌 0.8%，而那指較 4 月底觸及的歷史高位下跌 2.1%。

自 20 世紀 50 年代以來，六月一直是股市最強勁月份之一。聯準會實施寬鬆貨幣政策預期升溫，貿易樂觀情緒推助 6 月美股大規模反彈，

Miller Tabak 公司分析師 Matt Maley 認為，鑒於川習會和伊朗局勢的結果對股市的下一步行動相當重要，我們可以很好地猜測，不會在即將舉行的 G20 峰會和 OPEC 會議前看到很多動作。

Northeast Investors Trust 高收益債券組合經理 Bruce Monrad 稱：「今天市場非常安靜，人們正在消化聯準會並期待 G20 可能取得的成果，以及這將如何相應地影響聯準會的未來貨幣政策。」

Monrad 稱：「聯準會 7 月降息可能準備好在某種程度上取決於 G20 的結果。」

AllianzGI 美國投資策略師 Mona Mahajan 表示：「可能看到的是川習舉行會談、討論貿易問題。也許市場對此沒有問題，但我們感覺是，中國大陸，尤其是中國官媒的言辭變得更加強硬，來自共產黨的阻力確實存在，他們不希望美國和川普總統干涉中國的政治與意識形態。」

Mona Mahajan 表示：「現在看來，川習達成協議的可能性微乎其微，但我認為整個市場不會崩潰的想法，對市場來說是積極的。」