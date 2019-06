川普勝利！美最高法院決定不審鋼鐵稅爭議

美國最高法院週一 (24 日) 駁回了一項上訴,決定不審理美國總統川普對進口鋼鐵課徵關稅的法律爭議,意味著川普課徵的鋼鐵關稅將持續,受此消息影響鋼鐵類股應聲下滑。



美國最高法院週一 (24 日) 駁回了一項上訴,決定不審理美國總統川普對進口鋼鐵課徵關稅的法律爭議。

美國國際鋼鐵協會 (原告) 的律師 Alan Morrison 對此表示,將繼續在美國華盛頓「美國聯邦巡迴上訴法院」(United States Court of Appeals for the Federal Circuit)提起上訴。

美國國際鋼鐵協會此前向川普政府提起訴訟,指控川普根據《1962 年貿易擴展法》第 232 條款,對進口鋼鐵產品加徵關稅實屬違憲,要求美國最高法院下令停止。

原告希望美國最高法院大法官迅速審理此案,以在川普政府即將對進口汽車和汽車零部件徵收國安關稅前,做出裁決。

川普於 2018 年 3 月開徵 25% 的鋼鐵關稅,以及 10% 鋁進口關稅。鋼鐵關稅適用於除阿根廷,澳大利亞,巴西,加拿大,墨西哥和韓國以外的所有國家。

當時川普援引《1962 年貿易擴展法》第 232 條規定,華府有權對進口產品是否損害美國國家安全啟動調查,授權總統為維護國家安全徵收關稅。

美國國際鋼鐵協會在內的原告認為,川普援引強制徵收關稅的法律給予總統過大的迴避餘地來規避國會,這明顯違憲。

原告稱,受到川普去年實施的鋼鐵進口關稅傷害,已對其業務造成的無法彌補和持續的傷害。

川普政府則敦促最高法院不要審理此案,並辯稱美國總統對外交事務和國安問題擁有廣泛的權力。