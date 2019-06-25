若想連任 川普得鏟除自身兩大害

川普總統要求再做四年，關鍵就在強勁的經濟與美國股市健全的基本面。要達到這項目標，他就必須停止干涉 Fed，並改變外交政策。

川普不斷發布推文，抨擊美國聯準會 (Fed) 及其貨幣政策，根本犯了競選大忌。

在本月前二週，Fed 挹注了 355 億美元資金進入銀行體系，大幅改變了今年初以來，抽出 1140 億美元資金的政策。

美國目前的通貨膨脹約處於應有的水平，但仍需要嚴格監督，以控制好對物價穩定的預期。美國 5 月核心消費者物價指數上升 2%。

能源價格下跌，是核心消費者物價指數相對良好的重要因素。上個月，美國進口燃料價格下跌，為今年以來首度下跌。這顯示美國物價穩定，極易受到世界能源價格上漲的衝擊。

Fed 不急於降息，有其道理。美國勞工市場依舊強勁，家庭可支配收入持續以年率 2.4% 成長，債券成本亦處於歷史性低點，這三項變數佔了美國經濟的 80%。

所以，川普或許應該停止發布 Fed 推文，讓他的經濟顧問與央行官員討論貨幣政策。

關於貿易與外交政策危機，川普必須有所作為。他急於縮小貿易赤字，不讓巨額的貿易赤字侵蝕美國經濟成長。這將廣受華爾街與整體社會的歡迎，尤其川普是為了護衛美國的利益，若能不走上經濟戰，不導致軍事對抗，則屬更佳。

解決方式非常簡單：告訴中國，美國要求在一定時間內，平衡貿易赤字。時間可以討論，但立場不能退讓，畢竟美國一年赤字近 5000 億美元。

此外，北京必須了解，美國將嚴格執行相互規則，對於不合法的貿易行為，則將以美國法律與世界貿易組織 (WTO) 的仲裁程序加以應對。

至於華盛頓有意干預中國的立法程序，代寫中國的貿易規則，則是無法接受的干預內政行為。顯然，北京決不會同意。