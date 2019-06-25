科技股IPO迎來憂鬱星期一  超越肉類蒸發7億美元

週一 (24 日) 包括超越肉類和 Zoom 等科技新生股大跌，表現遜於主要股指，落後於大盤，風靡一時的科技股 IPO 迎來憂鬱星期一。

科技股引領的那指週一僅下跌 0.3%，標普下跌 0.2%，在大盤反彈背景下，投資者紛紛轉向防守，超越肉類和 Zoom 等科技股新生週一股價暴跌，

2019 年表現最好的 IPO 企業超越肉類 (BYND-US) 週一下跌 8.53%，市值縮水 7 億美元，跌至 82 億美元左右，至每股 140.99 美元，仍較每股 25 美元 IPO 價格高 5 倍以上。

超越肉類 (BYND-US) 週一下跌 8.53% (圖片：AFP)

視訊公司 Zoom (ZM-US) 較 4 月份上市時股價飆漲 72%，但其股價週一暴跌 11.01%，至每股 89.41 美元，市值瞬間蒸發 28 億美元，至 243.60 億美元。

視訊公司 Zoom 週一暴跌 11.01%。

近期其他科技股 IPO 也迎來糟糕的星期一。軟體開發商生產工具 PagerDuty (PD-US) 下跌 7.86%，安全軟體供應商 CrowdStrike (CRWD-US) 週一下跌 5.90%。美國內容交付網路 Fastly (FSLY-US) 下跌 3.85%，社交媒體平台 Pinterest (PINS-US) 下跌 4.51%。

美國共乘車平台服務業者 Lyft (LYFT-US) 和 Uber (UBER-US) 的股價分別下跌 0.78% 和 2.07%。最嫩的新鮮科技股 Slack (WORK-US) 週一也下跌 3.9%，至每股 35.76 美元。

分析師表示，近期 IPO 科技股歷經長達數週的購買狂潮後，交易員趨向防守，拋售這些更不穩定的股票，最熱門的 IPO 個股看來不那麼熱門。

然而，自由職業服務平台 Fiverr (FVRR-US) 是科技股 IPO 的異軍，週一其股價突起上揚 5.33%。