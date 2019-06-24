價值型投資策略已死！凶手是長期低利率和科技股

價值型投資可能已失去其參考價值。根據 AB Bernstein 的說法，「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 推崇的以便宜帳面價值作為選股的經典考量因素，已因中央銀行和科技股而變得越來越不是重點。

Bernstein 說，長期的低利率是價值型投資衰退亡的首要原因。聯準會 (Fed) 啟動量化寬鬆計畫，以挽救經濟從 2008 年的衰退中復甦。但與此同時，更寬鬆的貨幣政策全面提升了估值，對低價股票的溢價幅度較小，因此價值型個股長期表現不佳。

以追踪標準普爾 500 指數被低估股票的 iShares S&P 500 Value ETF (IVE-US) 為例，過去 5 年來，它一直落後於大盤。

Bernstein 負責歐洲量化策略負責人 Inigo Fraser-Jenkins 表示：「由於利率如此之低，投資回報期一直在延長。」「因此，由於價值型要有卓越表現可能需要更高的利率，在可見的未來這可能在結構上難以實現。從這個意義上講，我們可以說量化寬鬆阻止了慣常在經濟周期中出現的均值回歸過程。

這波牛市多數漲幅都由主要科技企業股票的繁榮引發的，這些企業正在擾亂傳統產業。他們的主導地位破壞了許多產業的經濟護城河。巴菲特曾特別強調，護城河是企業對新進入者及其競爭對手的競爭優勢，可以保護其市占率和獲利能力。

Fraser-Jenkins 指出，「如果亞馬遜將繼續摧毀零售業的殘餘部分，那麼，我們還能應該期待均值回歸仍然存在？我們都認為目前這種動態可能是價值型股票表現不佳的部分因素，」「科技股的破壞已經造成，可能永久性地破壞過去環繞某些產業周圍的『護城河』。」

隨著對像科技股這樣快速成長企業的興趣激增，價值型投資人也因為成長型股票的大規模輪轉而受到傷害。近幾年，由於價值型個股在過去五年中的表現不佳，因此成長型超過價值型的長期趨勢仍將繼續存在。

Fraser-Jenkins 說：「最重要的成長型資產是無形的，在很多情況下，它們沒有列入帳面價值和留存獲利，這使得帳面價值和獲利的實用性屢受質疑。」

可以肯定的是，這可能只是一個超長期的成長型投資，因為一次千載難逢的金融危機帶來了影響。一旦回歸正常的經濟周期，這兩種類型的投資可能會再次開始輪動。