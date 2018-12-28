美股甜甜價 價值型投資大佬搖頭：餘震太多！

現在美股價位「低廉」，但知名價值型投資經理人 Scott Black 卻不會在此時買進。

Delphi 管理公司總裁 Scott Black 週四在《CNBC》「收市鐘」節目上點出，問題就在不斷延續的中美貿易戰。

中美不斷用關稅來報復制衡彼此的貨品，「這是自我傷害，在我們解決這個問題前，市場不會穩定下來。」

「個別的企業和獲利似乎意義沒那麼大，多數企業股價都自由落體般墜落。」

本週是美股狂野的一週，先是週一急遽下跌，S&P 500 觸及今年新低，接著週三道指出現史詩般千點巨漲，但週四盤中又見 611 點的大跌，最後卻又收升 260.37 點。

Black 認為川普關稅已經「打亂了全體供應鏈」，衝擊了科技、物流、汽車和製造業。

他說，雖然他現在沒有再買，但他已經完全投資了。他建議想要買進的人，挑選國內廠商或獲利能力良好的企業，例如 Walt Disney (DIS-US) 和藥品公司 AbbVie (ABBV-US)，但他已多年沒有迪士尼的持股。

「在市場穩定之前，你應該要非常謹慎，這就像一場地震，剛開始可能震度到 7、8，但後面一定有餘震，現在最好保持謹慎並靜觀其變，因為餘震仍具有破壞力。」