〈穩懋股東會〉大客戶調降財測 陳進財：客戶群分散 供需仍健康

砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日舉行股東會，董事長陳進財表示，整體供需狀況很健康，客戶遍佈全球，最大客戶營收比重不超過 2 成，受影響程度有限，且全球經濟發展不變情況下，供需將達平衡，預期機會是大於威脅。

博通 (Broadcom) 才與蘋果 (APPL-US) 簽下 2 年合約取得訂單，但博通卻在盤後下修財測，營收目標調降至 225 億美元，較先前預測減少 8%，博通解釋主因是受大環境及華為禁令影響，但市場擔憂，相關台供應鏈營運恐連帶受到牽連。

面對大環境不佳與美中貿易戰，陳進財表示，穩懋全球都有客戶，包含日系、歐洲、美洲、中國，客戶群分散，且無單一客戶比重超過 20%，因此單一客戶對營運造成的影響不大，且在全球經濟發展不變的情況下，供需一定會達平衡，他認為，對穩懋來說機會大於威脅。

陳進財進一步表示，整體供需狀況仍健康，下游廠商也開始拉貨，雖不清楚詳細內容，但有看到成長趨勢，特別是 5G 相關設備。

陳進財表示，雖然今年手機事業可能小幅衰退，但 5G 基地台相關設備投資金額，仍可望持續增加，基礎建設產品上半年就有明顯成長，其他設備需求也樂觀看待。

面對未來 5G 有可能發展成兩套系統，陳進財表示，不擔心規格不同造成的影響，穩懋是工程製程公司，只要客戶提供設計圖就可以生產，重要的是加強自身製程技術的能力。