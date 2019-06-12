博通啃蘋果訂單 外資看好穩懋直接受惠

根據外電報導，博通 (Broadcom) 與蘋果簽訂為期 2 年的供應商協議，市場解讀砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 受惠將最大，外資摩根士丹利今 (12) 日出具報告，看好穩懋第 3 季營運表現，給予優於大盤 (overweight) 評價，目標價維持 249 元。

大摩表示，穩懋目前是博通唯一代工廠，博通與蘋果協議，同意為 iPhone、iPad 和 Apple Watch 等產品，提供特定射頻前端元件和模組，也代表代工廠將直接受惠，大摩估，穩懋本季及第 3 季都將受惠博通的蘋果訂單，表現將相對強勁。

大摩認為，從穩懋產線利用率來看，今年下半年蘋果將推的新款 iPhone 中，博通就取得不少訂單，雙方簽署 2 年合作協議，博通可望通吃所有蘋果訂單，也連帶推升供應鏈營運。

穩懋日前表示，以目前各產品線狀況來看，本季手機 PA 需求持續復甦下，將帶動整體成長動能持續強勁，預期今年 5G 通訊快速發展下，將有部分營收貢獻，而基礎建設部分也穩定成長，不過 WIFI 等其他產品應用動能，則相對落後一些。

觀察穩懋近期表現，5 月營收達 13.94 億元，月增 8.68%、年減 9%，創今年單月營收新高。