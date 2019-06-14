寶雅配息15.75元 除息首日大盤觀望氣氛濃壓緩填息力道

連鎖生活美妝百貨業者寶雅 (5904-TW) 今 (14) 日除息，每股配發現金股利 15.75 元，除息參考價 392 元，早盤緩步填息，最高來到 397 元，上漲逾 1%，盤中在 395 元附近震盪，填息率約 30 成。

寶雅指出，截至去年底全台共有 201 家據點，展望今年，除了持續優化第五代店，並將推動第六代店的發展，包括優化賣場視覺、增設彩妝區，同時，因應平價時尚的消費風潮，也會不定期推出促銷價和活動回饋顧客。

寶雅也表示，計畫開發的項目包括有部分分店提供廁所、試衣間和試妝檯，並以 APP 提供最新消息和專屬優惠，與顧客加強互動。

法人指出，寶雅自今年以來同店成長率雖緩步下滑，但表現仍優於去年同期的 - 6%，預期未來兩年寶雅同店成長呈平緩格局，比較可留意的是，寶雅近期於北台灣開設新型態且坪數較小的店面，有利提升經營效率，毛利應可維持既有水準。

惟須觀察，網購業者來勢洶洶，包括富邦媒 (8454-TW) 旗下 momo 購物網正持續布局全台各地的衛星倉，配貨速度將越來越快，還有網家 (8044-TW)PChome24h 購物、蝦皮購物和創業家 (8477-TW) 等強大業者的競爭，未來寶雅除了展店和新品牌寶家的動能外，既有店的成長表現值得關注。

寶雅第一季合併營收年增 11.68% 至 37.97 億元，毛利率較去年同期下滑 1.66 個百分點至 42.96%，稅後純益 4.54 億元，年增 2.48%，每股純益 (EPS)4.65 元。