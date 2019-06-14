彰銀訴訟案更二審 吳東亮、凌忠嫄談話兩樣情

台新金 (2887-TW)、彰銀 (2801-TW) 今 (14) 日同步舉行股東會，針對彰銀案二審發回更審，台新金董事長吳東亮表示「意外、遺憾」，重申希望財政部應誠信履約；而彰銀董事長凌忠嫄則表示，彰銀經營權官司兩造為財政部及台新金，彰銀不是訴訟當事人，不便多做回應。

彰銀經營權爭奪訴訟戰，二審由台新金勝訴，財政部於兩年前上訴，最高法院今 (2019) 年 5 月 23 日宣判廢棄原判決，發回台灣高等法院更審。

台新金股東會。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

針對此判決，吳東亮今天於股東會上首度對外發表談話，他說「感到非常意外與遺憾」，重申希望財政部應誠信履約，並強調接下來的訴訟程序 (更二審) 將繼續努力，為公司爭取應有的權益。

彰銀案纏鬥多年一直懸而未決，吳東亮回顧，1993 年，彰銀發生財務困境，發行海外存託憑證 (GDR) 也無人購買，當時政府為執行公股金融機構整併政策，同時解決彰銀問題，因此由彰銀在 2005 年以公開競標的方式進行增資，財政部並書面公開支持得標人取得彰銀經營權。

吳東亮說，台新金當時參與競標並以溢價的新台幣 365 億元得標，之後並派出經營團隊努力經營，「終於讓彰銀改頭換面、績效大幅成長」；但在努力經營多年後，財政部卻毀約背諾，於 2014 年以政府力量介入彰銀股東會董事改選，以各種方式，強奪彰銀經營權，不得已才會提出訴訟、捍衛權利。

吳東亮強調，法院至今都認為台新金與財政部雙方係有契約且繼續有效，既然如此，希望財政部應誠信履約；在接下來的訴訟程序中，台新金仍將繼續努力，爭取應有權益。

台新金總經理林維俊也強調，13 多年前，彰銀陷入財務危機，當初財政部還要賣給外國銀行，是台新金控出錢出力，才讓彰銀留在台灣；他強調，財政部應該信守當年承諾，才能贏得人民信任。

此外，彰銀工會指稱台新金投資彰銀，至少獲利 185 億元以上，而不是台新對外宣稱的「花 365 億元只買到三張紙」，且高喊台新金應該「退出彰銀董事會、有計畫釋股退場」。

對此，林維俊回嗆，「照一樣的邏輯來講，財政部對彰銀的持股 100 多年，從歷屆政府到現在，是不是早就已把成本都拿回來，財政部也應該要把彰銀股權釋賣掉嗎？

彰化銀行總經理黃瑞沐（左起）、董事長凌忠嫄、副總經理凃鴻堯。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

而面對吳東亮於股東會再度隔空喊話，由於彰銀董事長凌忠嫄過去曾任財政部國庫署長，彰銀 2014 年改選時，曾帶領公股打下勝仗，媒體關切凌忠嫄對此看法，她表示，對法院判決尊重，且彰銀經營權官司兩造為財政部及台新金，彰銀不是訴訟當事人，不便多做回應。

彰銀明年又將董事改選，加上台新陣營增加對彰銀持股，彰銀是否已有改選應戰規劃？凌忠嫄認為，把績效做好讓股東看見，幫客戶、股東賺錢，是最重要的事；而有人要買我們股票，我們都很開心，表示大家對彰銀很有信心，但不會去預設對方要做什麼的立場。

今天台新派任在彰銀的法人董事代表吳澄清也出席彰銀股東會，被外界視為「到場督軍」，也關切其與大股東互動，凌鍾元表示，有過去跟他打招呼，他說今天是有史以來「坐最久」的一次，雙方互動良好。

凌忠嫄強調，與兩大股東台新金、龍巖互動良好，平常在董事會時也都會碰面，大家都是考量業務層面，其實不需要有太多情緒在裡面，若是對業務有幫助，都是樂見。