〈穩懋股東會〉5G發展動能增強 下半年展望正向 全年估可望小幅成長

砷化鎵廠穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日召開股東會，董事長陳進財表示，今年仍是充滿挑戰與期待的一年，將持續發展 5G 通訊及光電元件，樂觀看待下半年表現，第 2、3 季營收將逐季向上，第 4 季表現也不錯，全年也將優於去年，可望小幅成長。

根據外電報導，穩懋大客戶博通昨日美股收盤前下調財測，引起市場擔憂恐影響供應鏈營運；對此陳進財表示，不便談論單一客戶，但穩懋的出貨一切正常，第 3 季供應鏈將針對旺季需求啟動備貨，穩懋本季營收仍可雙位數成長，第 3 季也將優於本季，下半年仍有傳統旺季，第 4 季營運看來也不壞，全年將可較去年小幅成長。

法人估，以本季營收季增 15% 計算，穩懋 6 月營收可望突破 14 億元，創今年單月新高。

陳進財表示，穩懋將持續發展 5G 通訊及光電元件，雖然外界認為，受到美中貿易戰影響，5G 發展進程恐延緩，但以目前來看，5G 發展並未受太大影響，加上中國工信部提早發放 5G 執照，等於打算加速 5G 發展進程，目前穩懋所有產品的出貨一切正常，預估今年除手機產品成長略微趨緩，其餘產品都將有明顯成長幅度。

穩懋今日也通過董事改選，新任董事為董事長陳進材、葉力誠、王郁琦、張文銘、陳舜平、國際纖維科技股份有限公司代表人謝武川，獨董則由林錦獅、李伸一、陳海鳴擔任。

穩懋去年營收達 173.1 億元，年增 1.31%，稅後純益 31.24 億元，年減 17%，每股純益 7.39 元，股東會也通過，每股將配發每股 5 元的現金股利。