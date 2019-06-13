TPK與富邦蔡家合組台中聯盟與JDI合作案 明日恐仍無結果

日本中小型液晶面板廠 JDI (6740-JP) 日前表示，由觸控模組廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 攜手富邦蔡家的台中聯盟 SUWA 入股一事，將在明 (14) 日有所結果，不過隨著時程接近，市場也擔憂此案是否有變數，宸鴻今 (13) 日低調表示，14 日是 JDI 對外宣稱會有結果，發言權在 JDI，暫不便透露細節。

JDI 曾於今年 4 月表示，將接受來自台灣宸鴻、富邦蔡家私人投資公司等，共組的台中聯盟 SUWA(Suwa Investment Holdings, LLC) 共 800 億日圓資金援助，但合作案數度推遲，隨後 JDI 稱，台中聯盟將於 6 月 14 日對此投資案做出最終決定。

宸鴻今回應，合作案發言權在日本 JDI，對合作案不做任何評論，至於明天是否有訊息公告，也語帶玄機不願回應。

宸鴻董事長江朝瑞日前股東會上表示，觸控是一個需長期耕耘的產業，當初看上 JDI 在顯示器與 OLED 的領先技術，他當時強調，對任何一個投資案都慎重評估，並沒有停止投資 JDI，但主控權在日方，因此不便表示意見，希望最慢今年內就有結果，當時就被外界解讀，雙方合作案恐有變數。

而 JDI 仍處於財務困窘階段，外媒報導，JDI 昨日宣布，旗下白山工廠將於 7 月起停工 3 個月，9 月底前將以招募自願離職方式，縮減公司員工 1200 名，等於裁撤逾 2 成員工，該廠主要生產智慧手機液晶面板。