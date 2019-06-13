榮成大陸子公司營運受禁廢令衝擊 將再爭取進口廢紙配額

榮成 (1909) 昨(12)日股東會通過每股配發現金股利 0.5 元，以昨日收盤價 14.7 元計算，現金殖利率為 3.4%；除息交易日為 6 月 28 日，最後過戶日為 7 月 1 日，停止過戶期間為 7 月 2 日至 7 月 6 日，除息基準日為 7 月 6 日。榮成大陸轉投資湖北省紙廠受限大陸禁廢令衝擊營運，榮成表示，已向大陸國台辦提出對大陸循環經濟做出具體貢獻，將再透過國台辦一同赴生態環境部進行溝通爭取國外進口廢紙配額。榮成大陸地區子公司營收及營業利益受到禁廢令及中美貿易大戰影響，雖整體出貨量並未減少，但大陸國內廢紙成本壓力持續存在，銷貨端產品價格則受市況影響而微跌。導致 5 月合併營收 39 億元，年減少 24.7%，合併營業利益 1.26 億元，年減少 67.2%，稅前損失 7274 萬元，歸屬於母公司業主稅前損失 6492 萬元，每股稅前虧損 0.06 元。累計前 5 月合併營收 194.5 億元，較去年同期減少 8.5%，合併營業利益 6.94 億元，年減少 48.4%，稅前利益 6575 萬元，歸屬於母公司業主稅前利益 7835 萬元，每股稅前 0.07 元。



榮成表示，轉投資的大陸子公司近 5 年來服膺大陸環保政策，多用國內廢紙，少用進口廢紙，截至 2018 年進口廢紙使用量比率已由 2013 年的 60% 減至不到 20%，是其他同業大廠做不到，但卻因此深受其害。榮成在大陸華東、華中各重點城市廣設環保站，宣導垃圾資源分類，回收可用廢紙資源，合計已設 28 個環保站，與週邊同業大廠比較，榮成每日國內廢紙量收購量最多，合計年上繳稅收近人民幣 3 億元。



榮成指出，已向大陸國台辦說明於大陸華東及華中市場廣設環保站的佈局及高比率使用大陸國內廢紙情況，並提出對大陸循環經濟已做出具體貢獻的實績，後續將再透過國台辦一同赴生態環境部進行溝通爭取國外進口廢紙配額。榮成指出，在臺灣已成台商在大陸投資的負面宣導案例。