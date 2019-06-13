中碳完成9席董事改選 衝刺屏南廠精碳材料產能

中碳 (1723) 於昨 (12) 日召開股東會通過去年財報、每股 5.3 元現金股利盈餘分派，並完成 9 席董事 (含 3 席獨立董事) 改選作業，中碳持續再投資計畫，擴大屏南廠精碳材料產能、河靜鋼煤焦油的高值化，面臨美中貿易戰、原油價格、以及貨幣匯率波動等變數，外在環境快速變化，即時做出最好的因應準備工作，以穩定公司營運。中碳今年進行董事改選，選出何燦穎、翁朝棟、王錫欽、方明達、辜公怡及趙天福等 6 名董事，以及謝幸樹、王元宏及徐遵慈等 3 名獨立董事。



越南台塑河靜鋼廠自去年開始供應中碳所需原料，加上輕油工廠產能進一步提升，以及煤焦油、輕油等副產品全產全銷，去年營收、獲利均較前年成長 30% 以上，全年稅後淨利為 15.15 億元、每股稅後盈餘 6.5 元，創下四年以來最佳成績單；此外，中碳、台塑河靜鋼廠共同出資成立之子公司，已於 5 月 22 日進行煤焦油加工處理廠動工，預計工期為一年。



中碳今年前 5 個月營收為 32.99 億元，稅前獲利 7.66 億元，年增率 4.2%，每股稅前盈餘 3.23 元。