禁廢令所害 榮成泣訴成台商赴中投資「負面案例」

受到中國禁廢令衝擊，榮成 (1909-TW) 發布聲明坦言，大陸廢紙成本壓力持續存在，致使榮成「獲利無法維持」，強調過去 5 年服膺中國環保政策，卻受到不公平待遇，甚至在台灣已成台商在中國投資的「負面案例」，為此將向中國爭取國外進口廢紙配額，化解廢紙成本壓力。

榮成去 (2018) 年合併營收還創 523.13 億元新高，年增 11.98%，但毛利率 13.85%、營益率 5.08% 雙創近 7 年低點，歸屬母公司稅後純益更是降到 9.34 億元，不但大幅年減 75.93%，創近 4 年低點，每股稅後純益掉到只剩 0.82 元。

到今年，榮成營運數字更每況愈下，榮成不得不坦承「獲利無法維持」，今年 5 月自結合併營收 39 億元，月減 6.06%、年減 24.7%，稅前虧損 0.72 億元、每股虧損 0.06 元，除較去年同期獲利 2.28 億元轉虧，虧損幅度亦較 4 月的虧損 0.52 億元擴大。

榮成 1-5 月自結累計合併營收 194.5 億元，年減 8.45%，營益率 3.57%，比起去年同期的 6.32% 幾近腰斬。稅前獲利 0.65 億元，年減達 92.7%，其中歸屬母公司稅前純益 0.78 億元，每股稅前盈餘 0.07 元。

分析其原因，榮成表示，主要是中國子公司營收及營業利益受禁廢令及中美貿易大戰影響，雖整體出貨量並未減少，但中國廢紙成本壓力持續存在，銷貨端產品價格則受市況影響而微跌。

關於影響中國子公司獲利甚鉅的禁廢令政策，榮成提出 3 大訴求，爭取國外進口配額，如下：

一、近 5 年來，榮成服膺大陸環保政策，多用國內廢紙，少用進口廢紙，截至 2018 年進口廢紙 使用量比率已由 2013 年的 60% 減至不到 20%，是其他同業大廠做不到的，但卻因此而深受其害。

榮成強調，在中國華東、華中各重點城市廣設環保站，宣導垃圾資源分類，回收可用廢紙資源， 合計已設 28 個環保站，與週邊同業大廠比較，榮成每日國內廢紙量收購量最多，合計年上繳稅收近人民幣 3 億元，是其他同業大廠尚未做到的，相較大陸其他同業，榮成對大陸循環經濟貢獻最大。

二、榮成目前主要訴求點為在中國禁廢令政策實施尚餘 1 年半的過渡期內，給予湖北省及巨額投資的榮成一次與其他週邊同業有公平競爭的機會，莫一竿子切割，忽略湖北榮成對循環經濟的持久貢獻，漠視湖北近千人就業之後的失業。

三、榮成已向中國國台辦說明，再大陸華東及華中市場廣設環保站的佈局及高比率使用中國國內廢紙情況，並提出對循環經濟已做出具體貢獻的實績，後續將再透過國台辦一同赴生態環境部進行溝通爭取國外進口廢紙配額。