電動車發展帶動IGBT產值2021年突破52億美元 漢磊、世界、茂矽受惠

電動車已成為汽車產業未來的主要成長動能，預估在 2021 年將突破 800 萬輛，為 2018 年的兩倍。由於電動車除了電池與發動機外，關鍵零組件以 IGBT 功率元件最為重要，其使用量約為傳統內燃機引擎汽車的 5 至 10 倍之多，因此將帶動 IGBT 市場總值持續成長，預估 2021 年 IGBT 的市場總值將突破 52 億美元，而隨 IGBT 需求快速崛起，已提前成功卡位的本土廠商漢磊 (3707)、世界(5347)、茂矽(2342) 等將受惠。依 TrendForce 旗下拓墣產業研究院報告指出，電動車使用到 IGBT 的裝置主要有五項，包含逆變器、直流 / 交流電變流器、車載充電器、電力監控系統以及其他附屬系統。其中，逆變器、直流 / 交流電變流器以及車載充電器對電動車性能表現影響最為關鍵，在配合高電壓高功率的工作條件下，功率元件的採用需替換成 IGBT 元件或 IGBT 模組，對 IGBT 元件的需求量最大；而電力監控系統與其他附屬裝置如水幫浦、空調壓縮機等在設計上雖然與過往差異不大，但由於輸入電源變更為高電壓的車用電池，因此承受電力的功率元件也需更改為適合高電壓工作範圍的 IGBT 功率元件，挹注 IGBT 市場需求。



就供應鏈來看，電動車 IGBT 元件的主要 IDM 供應商為 Infineon、ON Semiconductor、Fuji Electronic、STMicroelectronics、DENSO、BYD 等。其中 Infineon 在整體 IGBT 市場市占率達三成居於首位，提供 IGBT 元件與 IGBT 模組；DENSO 與 BYD 雖為汽車製造商，但對於電動車使用的 IGBT 元件也有自行設計製造的能力，是少數從汽車製造跨足半導體領域的廠商。



另外，由 IDM 廠委外代工 IGBT 元件供應鏈包含晶圓代工廠世界先進、漢磊、茂矽等台系廠商，中芯、華虹半導體等陸系大廠則供應其國內需求。在電動車 IGBT 模組部分，有 Mitsubishi、SEMIKRON、Danfoss、CRRC 等專門從事 IGBT 模組化供應給客戶。



根據拓墣產業研究院的統計，2016 年至 2018 年，電動車數量年成長率分別為 28%、29%、27%，對照 2015 年以前的年成長率僅個位數，推升 IGBT 總值大幅成長。2018 年全球 IGBT 市場總市值規模約 47 億美元，年成長率達 16%。



然而，當前美中貿易談判陷入僵局、美墨邊境因非法移民問題陷入關稅爭端、英國脫歐以及中東局勢的不穩定等等因素將推升全球市場經濟下行的風險，導致全球汽車銷售持續放緩，加上全球電動車最大單一市場的中國車市銷售表現不如預期，恐將影響 2019 年下半年的電動車銷售狀況，進而衝擊 IGBT 市場總值成長表現。預估 2019 年 IGBT 總值將達 48.4 億美元，僅較 2018 年小幅成長約 3%。