強化工控實力 威剛宣布自家3D TLC固態硬碟P/E Cycle升級至3K

記憶體模組大廠威剛 (3260) 正式宣布其工業級 3D TLC 固態硬碟的 P/E Cycle(Program/Erase Cycle，寫入 / 抹除次數)已提升至 3K，與 2D MLC 固態硬碟同等級，意指耐用度、效能與產品壽命都大幅強化；同時還支援攝氏 - 40 度到 85 度的耐寬溫功能，可適用於戶外的物聯網(IoT)、網通、監控系統等裝置。隨著 NAND Flash 製程演進與市場需求的發展，3D NAND 雖已相當普及，但也面臨了 P/E Cycle 和溫度限制等挑戰。為了使 3D TLC 固態硬碟擁有 2D MLC 等級的高品質和耐用度，威剛以堅強的研發和製造實力，將 3D TLC 固態硬碟的 P/E Cycle 提升到 3K，並可耐受攝氏 - 40 度至 85 度的環境溫度，因此能廣泛運用在各式工業應用，如 AI、物聯網(IoT)、交通運輸、伺服器與資料中心、網通、監控、國防，以及能源探勘。



除了上述的可靠度與耐寬溫，現今工業應用也需要更大的儲存空間。在威剛 P/E Cycle 達 3K 的固態硬碟中，容量最高可達 1TB，並有 2.5 吋、M.2 2280、M.2 2242 與 mSATA 等主流規格；因此不論是大型的資料中心、交通設備，或是中小型的網通與互動裝置，客戶都能在威剛找到合適的產品。此外，威剛還開發出「A+ SLC」技術，能使 NAND Flash 的效能逼近 SLC，在容量、效能與成本間取得平衡。

