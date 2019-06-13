〈智邦股東會〉電信白牌打進AT&T 明年營運添動能

網通大廠智邦 (2345-TW) 總經理李志強指出，明年 400G 交換器出貨「可以在營收看得見」，加上電信白牌業務打進 AT&T，預計明年該領域也會出現明顯的增幅，另外客製化產品也將出貨，營運添動能。

李志強指出，400G 的晶片技術已經解決，但光收發模組有一定技術難度，成本降不下來，預計今年下半年問題可望陸續解決，到明年可望小量，在營收占一定比例。

不過，100G 交換器市場面臨競爭者增加，恐面臨降價壓力，李志強認為，這是自然的供需狀況，正向看待降價有助刺激市場需求，至於未來 400G 到 800G 會不會有供應鏈洗牌情況，他表示，不會洗牌，但是因為技術門檻提升，會導致供應商越來越少。

電信白牌業務方面，李志強表示，目前基期還是相對較低，明年會看到較大的增幅，除了 100G 的標準品，也有客製化產品，該產品跟 5G 基礎建設較有關聯性，預計接下來 3-5 年，整體電信白牌業務規模將有明顯成長。

目前智邦電信白牌業務也打入 AT&T 網路架構，李志強表示，目前電信白牌對 5G 積極度很高，每個廠商與客戶都在問，但還要看有沒有能力、技術布建，電信業者也知白牌是趨勢，但很多公司技術能力沒有那麼強，所以各家都將先觀察 AT&T 怎麼做，節省成本時間。