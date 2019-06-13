雅茗樂觀看後市 估全年獲利有望再創佳績

連鎖餐飲集團雅茗 - KY(2726-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長吳伯超表示，經過去年調整體質、門店汰弱留強後，今年將積極開展新店，同時透過管控費用提升管理效能，第一季每股純益 (EPS) 已達 1.32 元，年增近 30%，創 6 季以來新高紀錄，樂觀看全年獲利有望再創佳績。

吳伯超說，去年合併營收 21.74 億元，年增 8.98%，創上櫃以來新高，不過，由於去年第 4 季執行精簡人事、關閉績效不佳的直營門店，使全年獲利衰退 33%，而調整體質後的績效提升已逐漸顯現在今年的營運上，以今年第一季為例，合併營收約 5.5 億元，僅較去年同期成長 5%，但獲利成長幅度卻大增 26%。

展望全年，雅茗將持續進行新產品、新門面和新零售的營運計畫，並深化異業結盟，同步強化海外地區布局。

吳伯超指出，具體目標是，雅茗在中國將繼續新開 300-350 家門店、新店型占比將超過 30%、海外門店成長 1.5 倍，以及採購毛利增 5%，同時，不排除投資與併購適當標的。

雅茗在股東會中承認並通過 107 年財報、盈餘分配案，考量公司整體財務體質健全與營運資金充沛，決議以盈餘每股發放 2 元、資本公積每股發放 1 元，合計每股發放現金股利 3 元，配息率達 96%。