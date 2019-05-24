威剛Q2獲利無虞 下半年營運也會比上半年好

記憶體模組大廠威剛 (3260) 因去年第四季一次性提列庫存損失，因此今年首季營運表現優於預期，展望第二季，即使報價續跌，但法人圈估算，威剛單季獲利無虞，而且下半年表現也會比上半年好。威剛董座陳立白預估，第三季 DRAM 報價有機會止跌，頂多是季初小跌一些，而第四季一定不會跌。反觀 NAND，他看法相對保守，但因晶片報價持續下跌，反倒刺激 SSD 銷售量持續攀升，整體來看，下半年營運表現一定會比上半年好。法人圈也預期，威剛自第三季起不論營收或是毛利率都會開始上揚。



第二季的部分，雖然法人圈預估威剛 4 月和 5 月業績會稍稍下滑，且單季營收恐下滑 5% 到 10%，但並非源自出貨量下滑，威剛第二季出貨比第一季多，業績下降是因為單季記憶體平均報價下跌至少二成，只是第二季的毛利率可以穩住，單季獲利也無虞。