〈分析〉中國放寬專項債使用 刺激經濟恐仍有限

為基建找財源，中國國務院放寬地方政府專項債的使用範圍，只要符合條件的重大基建專案如鐵路、高速公路、電力、天然氣管線等等，專項債均可以投入。

由於地方專項債大部份是用於土地儲備及棚區改造方面，對於基建投比重並不高，所以這次新政策意味著專項債投入基建的比重有機會提升。

(資料來源: 中國華創證券) 今年 1～5 月專項債投資結構

此外，目前中國不少基建項目是由地方政府城投公司來承建，而這些城投公司資金不足，因此這項新規定也可進一步改善城投公司資金緊俏的問題。

拉動 GDP 不顯著

到今年年底為止，中國地方政府剩餘的專項債額度約有人民幣 1.3 兆元，但因為要符合重大基建項目才能使用專項債，市場預估約有 8%～15% 基建項目才能符合專項債新規定，投資金額約人民幣 1000 億元～人民幣 2000 億元之間。

若再加上專項債產生的槓桿效應，國泰君安預估，2019 年剩餘的專項債能拉動人民幣 7500 億元～人民幣 1.3 兆元的基建投資。

而這個金額占去年廣義基建規模約 4.2%～7.3%；占去年固定資產投資約 1.1%～1.9%。在換算下，能推升 GDP 成長 0.26～0.46 個百分點。

不過，值得留意的是，基建本身有一定的建設週期，再加上配套的資金到位也不是一次滿足，會出現分期的問題，所此帶動 GDP 的成長不一定會在今年度全數顯現。

所以從數據上來看，這項新政策並不能為今年中國經濟成長帶來很明顯的刺激，合理的考量只是扮演好穩住經濟下滑壓力。今年中國經濟要能止穩，當然美中貿易戰仍是最重大的關鍵因素。

非「大水漫灌」

此外，中國大多數城投公司為求城市 GDP 發展，過去以來存在浮濫投資的問題，這也是中國隱性債務風險來源之一，因此中國政府此舉是否有變相「大水漫灌」之嫌，引發市場關注。

中國華泰證券認為，這項政策已限定在國家級基建項目上，目的是要利用政府投資帶動槓桿效應，刺激中國經濟成長，所以「大水漫灌」問題不大。

專項債角色重大

自從中國政府加強整頓地方城投公司所帶來的隱性債務以來，地方政府舉債已受到嚴格控制。但在目前刺激中國經濟發展之際，中國要求各地方政府不得大幅舉債，又要這些地方政府刺激經濟，因此專項債的重要性被突顯出來。

(資料來源: 廣發證券) 近年來中國地方專項債融資規模及比重有所提升

上圖說明，自從中國政府嚴控隱性債務以來，地方專項債年度淨融資及債務存量規模持續擴大。2015 年地方專項債年度淨融資人民幣 1000 億元，今年度淨融資規模已經擴大至人民幣 2.15 兆元。

以中國政府債券年度淨融資（含公債、一般債和專項債）為參考基準，地方專項債淨融資規模比重也在急速攀升，從 2015 年的不足 6% 快速提高至 2018 年的 23.5%。