G20財長會議閉幕 全球經濟面臨的貿易僵局難解

各國央行對世界經濟越來越擔憂，並且紛紛願意加碼刺激措施，但 G-20 國家的財長們在應對貿易緊張局勢升級這一主要威脅方面卻進展甚微。

美國總統川普在墨西哥關稅問題上回心轉意，給在日本港口城市福岡舉行的 G-20 財長與央行行長會議帶來了些許罕有的好消息。但美中貿易僵局未出現放緩跡象，與會官員們在最終公報中承認，貿易緊張局勢「加劇」。

美國財長梅努欽發推文說，他在貿易問題上與中國人民銀行行長易綱進行了「坦誠」和「建設性」的談話。中國財政部長劉昆形容保護主義是「重要挑戰」，並呼籲各方維護以規則為基礎的多邊體系。

由於財長們未能打破貿易僵局，市場將不得不再等上幾周尋找破冰之機，屆時川普與中國國家主席習近平將在大阪舉行的 G-20 領導人峰會上見面。

「我們必須採取多邊方式。雙邊途徑不能很好地解決貿易問題，」日本財務大臣麻生太郎告訴記者。如果經濟活動惡化，那麼「應該動用所有可能的政策工具，」麻生太郎說。

德國官員也傳達出相似信息。

「我們都希望貿易緊張局勢平息，」德國財長舒爾茨在接受彭博電視採訪時稱。他指出，目前，美中貿易談判的「未決問題」正在對全球發展產生實際影響，消除這種不確定性將對德國經濟產生「重大影響」。

加拿大財長 Bill Morneau 找到了對貿易形勢樂觀的理由，但有前提。他在接受彭博電視採訪時表示，美國取消對墨西哥的關稅威脅，有助於推動美墨加貿易協議，取消對加拿大的鋼鋁關稅也是如此。他說，加拿大仍然反對把關稅當作一項全球貿易戰略。

Morneau 也希望美中關係解凍，這有助於修補加拿大與中國的關係。他說，目前，加中關係處於一個「困難時刻」，受到華為爭端、加拿大人在華被拘、中國停止購買加拿大油菜籽等因素影響。