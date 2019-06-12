通膨逼近3% 陸5月份CPI年增2.7%

中國統計局今 (12) 公布 5 月份 CPI 年增 2.7%，符合預期，創下 15 個月新高，前期為 2.5%，連續三個月保持在 2 字頭。其中，食品價格上漲 7.7%，非食品價格上漲 1.6%。1～5 月平均，中國 CPI 年增 2.2%。

資料來源: 中國統計局

受到非洲豬瘟疫情影響，市場關注豬肉價格對於物價的影響，5 月份畜肉類價格上漲 12.5%，影響 CPI 上漲約 0.51 個百分點，其中，豬肉價格上漲 18.2 %，影響 CPI 上漲約 0.38 個百分點，前一個月該數據影響為 0.31 個百分點，反應出豬肉價格上升正不斷增加中國通膨的壓力。

而整體的食品菸酒價格年增 5.8%，影響 CPI 上漲約 1.69 個百分點，鮮果價格上漲 26.7%，影響 CPI 上漲約 0.48 個百分點。

資料來源: 中國統計局

海通證券指出在 5 月底豬肉價格已漸漸回穩，同時菜價也出現下滑，因此 5 月份 CPI 數據有可能是今年高點。

不過國泰君安對於物價則持保留看法，認為物價仍有再上漲的壓力，即使目前豬肉價格回穩，但下半年豬肉仍有短缺壓力。此外水果價格自春節後不斷走揚，主要在於去年春季的寒流導致秋季北方水果欠收，使得今年水果存量不足，而供給下滑是這波水果漲價的主因。

PPI

此外中國統計局也公布 5 月份 PPI 年增 0.6%，符合預期，前期為 0.9%。1～5 月 PPI 年增 0.4%。

資料來源: 中國統計局

以類別來看，生產類原物料價格年增 0.6%，漲幅比上個月下滑 0.3 個百分點，影響 PPI 上漲約 0.41 個百分點；其中，採掘工業價格上漲 6.1%，原物料工業價格下降 0.6%，加工工業價格上漲 0.5%。而生活類原物料價格年增 0.9%，漲幅與前一個月相同，影響 PPI 上漲約 0.23 個百分點。

華泰證券表示，今年中國政府展開新一波的環保督察，這將對化工等產業生產有部份的影響，有機會使下半年 PPI 保持在正成長，並逐季走揚。