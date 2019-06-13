陸5月社會融資符合預期 企業不願貸款成警訊

中國人行公布最新信貸數據顯示，5 月份新增社會融資人民幣 1.4 兆元，符合預期，比去年同期成長人民幣 4466 億元。

資料來源: wind

新增人民幣貸款達人民幣 1.18 兆元，預期人民幣 1.23 兆元，比去年同期成長人民幣 313 億元。

5 月 M2 年增 8.5%，預期 8.6%，漲幅與前一個月相同；M1 年增 3.4%，前期 2.9%。

深藍：中國 M1 貨幣供給量年增率 淺藍：中國 M2 貨幣供給量年增率 資料來源: wind

中國聯訊證券指出，5 月份企業中長期貸款占新增信貸比重 21.4%，為今年以來的最低值。主要在於 5 月初，中美貿易談判爭端再起，部分企業，特別是出口導向，對未來的需求難以判斷，或比較悲觀，導致營運擴張的意願降低。

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此外，另一個重要因素在於，銀保監會要求銀行業將逾期 90 天以上的貸款全數納進不良貸款中，導致銀行壞帳金額提升帶來營運壓力，使得企業更不易取得資金。

業內人士指出第一季是中國信貸、社會融資的高峰期，進入第二季後，出現下滑是符合季節性規律。整體而言，5 月信貸已較 4 月有所恢復，中國人行穩增長政策效果逐漸顯現。

而抱持反面看法的分析師則指出，雖然 5 月份整體信貸情況比 4 月有所回溫，但漲幅不如預期，因此在一定程度上也反應出目前中國經濟是存在壓力，特別在中美貿易沒有好轉情況下，未來信貸情況恐將每況愈下。