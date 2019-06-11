〈鴻海法說〉目前未看到客戶轉移產線要求 有25%非中國產能可滿足需求

鴻海 (2317-TW) 今 (11) 日召開法說會，外界關注蘋果是否將要求鴻海轉移供應鏈，對此，董事候選人劉揚偉指出，目前並無看到客戶轉移產線的要求，且目前鴻海在非中國有 25% 產能，加上威州廠建置完成後，也有可擴充空間，足以因應客戶需求。

美中貿易戰越打越烈，市場關注蘋果是否有要求鴻海轉移產能的情形，對此，劉揚偉指出，目前為止，大部分客戶都是密切注意，沒有來自客戶要求。但鴻海會隨時準備好，等這些狀況明朗後，快速做出決定。

法人也關注貿易戰是否帶來轉單，劉揚偉表示，轉單效應有好幾種，其中包含不同品牌的轉移，出現訂單此消彼長的情形，鴻海在 EMS 有 4 成的市占率，有許多客戶，只要全球消費能力維持在同樣水平上，影響會有，但不會那麼大。

在伺服器、資料中心產品方面，集團副總裁呂芳銘指出，其實在第 2 波關稅來前，去年底就已經開始配合客戶，將產品線移往不會受到關稅影響的地方，今年以來，網通產品依舊維持成長動能。

劉揚偉強調，目前鴻海在全球 16 個國家都有生產基地，都可以擴建產能，另外還有 4 個國家有建置 RD，非中國地區佔整體產能約 25%，足以因應客戶需求。至於供應鏈轉移所產生的成本，劉揚偉表示，每個國家的成本結構都不相同，也會與客戶討論該如何分攤。